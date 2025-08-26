Jedzenie przed snem – odpada. Ale są produkty, które poprawią jakość snu

Z kilku względów nie warto kłaść się spać z pełnym żołądkiem. Zwiększa to ryzyko koszmarów sennych, zmusza organizm do wysiłku w nocy, a często nawet nie pozwala długo zasnąć. Dodatkowo jeśli wejdzie nam to w nawyk, ryzykujemy szybkim nabieraniem wagi.

Jedzenie przed snem poprawi jego jakość?

Wiadomo też od dawna, że pewnych produktów powinno się szczególnie unikać na kilka godzin przed snem. Mowa oczywiście o napojach z kofeiną czy alkoholu. W pierwszym przypadku nie będziemy mogli zasnąć z powodu pobudzenia, w drugim nasz sen będzie gorszej jakości i duża szansa, że obudzimy się w nocy.

Naukowcy twierdzą jednak, że są takie produkty, które wpłyną na nasz sen pozytywnie i to nawet na krótko przed położeniem się do łóżka. Badania wskazują m.in. na sok z wiśni, po którym śpi się lepiej. Pozytywnie na organizm ma zadziałać też zjedzenie kiwi przed snem. W zaśnięciu pomaga ciepłe mleko, co zostało udowodnione kilkoma badaniami.

Bardzo ważnym elementem dla naszego snu jest melatonina. Nasze ciała produkują jej więcej pod koniec dnia, kiedy robi się ciemno. Możemy jednak dostarczać jej organizmowi bezpośrednio przez pożywienie, jedząc jaja, ryby, orzechy i nasiona. Badania pokazują, że dieta zawierająca te produkty poprawia jakość snu i naturalnie go wydłuża.

Dla snu nie ma magicznego składnika. Ważna jest cała dieta

Naukowcy zwracają jednak uwagę, że znaczenie ma tutaj cała nasza dieta, a nie jeden produkt. – Nie możesz jeść „śmieciowo” przez cały dzień i myśleć, że wystarczy wypić szklankę soku wiśniowego przed snem – podkreślała profesor Marie-Pierre St-Onge z Columbia University Institute of Human Nutrition w Nowym Jorku.

Badania pokazują, że najlepsza dla snu jest dieta oparta o rośliny, zawierająca dużo produktów pełnoziarnistych, nabiał oraz ryby. Erica Jansen z Uniwersytetu Michigan mówiła o badaniach, które wykazały ogromną poprawę snu u osób, które przez trzy miesiące jadły każdego dnia więcej owoców i warzyw.

Czytaj też:

Badania kliniczne. Polska w światowej czołówce. Jednak są powody do niepokojuCzytaj też:

Odbudowa szkliwa nazębnego. Odkrycie naukowców z Londynu