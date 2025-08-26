Odbudowa szkliwa nazębnego. Odkrycie naukowców z Londynu

Zęby w przeciwieństwie do ludzi nie regeneruje się po złamaniu lub innym uszkodzeniu. Erozja szkliwa i odsłonięcie zębiny oznacza początek trwałych uszkodzeń zębów.

Próchnica ogromnym problemem. Nawet dwa miliardy ludzi

Próchnica może osłabić wytrzymałość i sztywność zęba, co może doprowadzić do uporczywego bólu. Powstające ubytki tworzą dziury i mogą odsłonić zakończenia nerwowe, prowadząc do nadwrażliwości, potencjalnej utraty zębów, a ostatecznie nawet do zaniku kości szczęki.

Według badań z 2019 roku nieleczony próchnica stałych zębów dotyka około dwóch miliardów ludzi. Jest przyczyną rosnących kosztów opieki zdrowotnej.

Naukowcy z King's College London opracowali sposób wykorzystania powszechnie występującego we włosach białka do regeneracji szkliwa zębów.

Keratyna. Preparaty wzmacniające szkliwo za dwa-trzy lata

Keratyna, bo o niej mowa, została wyekstrahowana z owczej wełny, a następnie umieszczona w sztucznej ślinie. Keratyna z minerałami ze śliny utworzyła coś na kształt szkliwa zębów. Powstała substancja wypełniała ubytki próchnicze.

Naukowcy połączyli różne rodzaje keratyny i innych białek, dzięki czemu uzyskali lepszy efekt. Powstała substancja miała wyjątkową wytrzymałość, trwałość i odporność na liczne rodzaje degradacji.

Naukowcy twierdzą, że preparaty wzmacniające szkliwo na bazie keratyny mogą być dostępne już za dwa lub trzy lata. Produkty mogą być dostępne w postaci pasty do zębów do codziennego stosowania lub żelu do stosowania klinicznego.

