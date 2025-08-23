Dlaczego psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka? Naukowcy mają odpowiedź

Mówi się, że „pies to najlepszy przyjaciel człowieka”. Choć wielu podchodzi do tego powiedzenia z przymrużeniem oka, badania naukowe potwierdzają, że może być ono całkowicie trafne. Już w 2019 roku zespół pod kierownictwem Maki Katayamy opublikował badanie pt. „Emotional Contagion From Humans to Dogs Is Facilitated by Duration of Ownership” w czasopiśmie Frontiers in Psychology. Naukowcy sprawdzali, w jaki sposób psy odczuwają stany emocjonalne swoich właścicieli.

Psy odczytują emocje z ludzkich twarzy

Okazało się, że zdolność empatii u psów jest w dużym stopniu wyuczona – efekt ponad 30 tys. lat wspólnego życia ludzi i psów. Czworonogi nauczyły się odczytywać emocje z twarzy ludzi, a kluczowym czynnikiem skuteczności tej empatii jest czas spędzany wspólnie w tym samym środowisku. W stresujących sytuacjach serca psa i człowieka biły dosłownie w tym samym rytmie, a ciało i emocje czworonoga odzwierciedlały stany właściciela.

Badania neurobiologiczne potwierdzają te obserwacje. W artykule „Voice-sensitive regions in the dog and human brain are revealed by comparative fMRI” opublikowanym w Current Biology naukowcy wykazali, że w korze skroniowej psów znajdują się obszary reagujące na głos człowieka. Wokalizacje niosące emocje – takie jak śmiech, płacz czy krzyk – aktywują ciało migdałowate odpowiedzialne za odczytywanie emocji.

Psy reagują na zdjęcia

Psy reagują również na obrazy. Badanie Katarzyny Skierbiszewskiej pt. „Functional Magnetic Resonance Imaging in Research on Dog Cognition: A Systematic Review” wykazało, że patrzenie na zdjęcia przedstawiające twarz człowieka uruchamia u psów obszary mózgu związane z odczytywaniem emocji.

Długotrwały kontakt wzrokowy między psem a właścicielem zwiększa poziom oksytocyny u obu stron, jak wykazano w badaniu „Oxytocin-Gaze Positive Loop and the Coevolution of Human-Dog Bonds”. Ten hormon miłości wzmacnia więź i poczucie bliskości między człowiekiem a czworonogiem.

Choć psy nie czytają naszych myśli w dosłownym sensie, nauka pokazuje, że są w stanie odczuwać emocje właściciela i reagować na nie w niezwykle empatyczny sposób. Więź między człowiekiem a psem jest wyjątkowa, a czas spędzony razem wzmacnia wzajemne zrozumienie i emocjonalne połączenie, co czyni te zwierzęta naprawdę niezastąpionymi towarzyszami życia.

Czytaj też:

Jak pokazać psu, że go kochasz? To musisz robić, aby twój pupil cię zrozumiałCzytaj też:

Taki nawyk ma każdy pies. Naukowcy rozwiązali zagadkę