Jak pokazać psu, że go kochasz? To musisz robić, aby twój pupil cię zrozumiał

Psy komunikują się za pomocą mimiki twarzy i języka ciała. Lepsze poznanie ich komunikacji i uczuć prowadzi do łatwiejszego utożsamiania się i nawiązywania więzi ze swoimi pupilami, przez co można wyrazić do nich swoją miłość. Psy czerpią radość z więzi wynikających z bycia częścią stada. Naśladując tego typu zachowania i ucząc się interpretować język psa, można mu okazać swoje uczucia.

Badania wskazują, że psy są w stanie zrozumieć niektóre słowa, takie jak te związane z jedzeniem, spacer, czy „dobrze”. Mówienie do psa nie musi więc być bezcelowe. Psy lubią również wysoki ton głosy. Dodatkowo czytanie psom w schroniskach pomagało uspokoić niespokojne i pełne energii psy oraz pomagało nieśmiałym czworonogom być nieco bardziej ekstrawertycznymi.

Twój pies rozumie, że go kochasz? Obserwuj jego zachowania

Kolejnym sposobem na okazywanie miłości psom jest bycie dobrym obserwatorem i zwracanie uwagi na język ciała psa, np. czy macha ogonem nawiązuje kontakt wzrokowy, czy ma uniesioną brew. Do niepokojących zachować należy zaliczyć z kolei schowany ogon, oblizywanie warg, czy dziwne oczy. Psy patrząc długo i intensywnie okazują człowiekowi swoją miłość.

Patrzenie się na siebie z sympatią sprawia, że wzrasta poziom oksytocyny, czyli „hormonu miłości” zarówno u psów, jak i ludzi. Należy jednak uważać, aby nie wpatrywać się w psa w agresywny sposób, może to zinterpretować jako zagrożenie. Psy są w stanie odczytywać ludzkie emocje na podstawie wyrazu twarzy. Kiedy pies czuje się z kimś związany, unosi brew, bardziej lewą niż prawą.

Psy odczytują ludzkie emocje. Pokaż je swojemu pupilowi

Powitanie psa uniesionymi brwiami i uśmiechem pokazuje naszemu pupilowi, że cieszymy się na jego widok. Psy pochylają się również na znak miłości i zaufania. O ile nie będzie to niepokojącym gestem lub popchnięciem w kierunku drzwi tę postawę można naśladować i odwzajemnić, aby okazać uczucie. Inną częścią zachowania stadnego jest intensywna zabawa, a następnie wspólny odpoczynek.

Psy czerpią radość z kontaktu fizycznego. Niektóre zwierzęta mogą nie lubić przytulania, bo czują się przygniecione lub uwięzione, ale czasem wspólna drzemka może pogłębić nasze więzi z psem. Psy lubią rutynę i harmonogram, więc codzienne spacery połączone z treningiem pozwolą psu zrozumieć, że go kochasz i się o niego troszczysz. Spacery i wspólne spędzanie czasu na zewnątrz dają też okazję do pracy nad umiejętnościami, takimi jak chodzenie na luźnej smyczy, czy przywołanie.

Co robić, a czego nie z twoim psem?

Wspólne doświadczenia budują zaufanie i więź w stadzie. Wydzielani oksytocyny budzi też głaskanie psa przez dłuższy czas i dotykanie, szczególnie w okolicach uszu. Psy mogą też interpretować niektóre uczucia inaczej niż ludzie. Szybki pocałunek w głowę jest podobny do ugryzienia w szyję lub gestu dominacji. Pies może pomyśleć, że chcesz zaznaczyć swoją pozycję w hierarchii. Jedzenie może być oznaką czułości, ale smakołyki należy wykorzystywać do motywowania pewnych zachowań i szkolenia.

