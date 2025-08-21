Jak pokazać psu, że go kochasz? To musisz robić, aby twój pupil cię zrozumiał
Jak pokazać psu, że go kochasz? To musisz robić, aby twój pupil cię zrozumiał

Istnieje kilka sposobów, aby pokazać psu miłość. Ważne jest jednak obserwowanie reakcji naszego pupila, bo nie wszystkie gesty i zachowanie mogą być przez niego akceptowane.

Psy komunikują się za pomocą mimiki twarzy i języka ciała. Lepsze poznanie ich komunikacji i uczuć prowadzi do łatwiejszego utożsamiania się i nawiązywania więzi ze swoimi pupilami, przez co można wyrazić do nich swoją miłość. Psy czerpią radość z więzi wynikających z bycia częścią stada. Naśladując tego typu zachowania i ucząc się interpretować język psa, można mu okazać swoje uczucia.

Badania wskazują, że psy są w stanie zrozumieć niektóre słowa, takie jak te związane z jedzeniem, spacer, czy „dobrze”. Mówienie do psa nie musi więc być bezcelowe. Psy lubią również wysoki ton głosy. Dodatkowo czytanie psom w schroniskach pomagało uspokoić niespokojne i pełne energii psy oraz pomagało nieśmiałym czworonogom być nieco bardziej ekstrawertycznymi.

Twój pies rozumie, że go kochasz? Obserwuj jego zachowania

Kolejnym sposobem na okazywanie miłości psom jest bycie dobrym obserwatorem i zwracanie uwagi na język ciała psa, np. czy macha ogonem nawiązuje kontakt wzrokowy, czy ma uniesioną brew. Do niepokojących zachować należy zaliczyć z kolei schowany ogon, oblizywanie warg, czy dziwne oczy. Psy patrząc długo i intensywnie okazują człowiekowi swoją miłość.

Patrzenie się na siebie z sympatią sprawia, że wzrasta poziom oksytocyny, czyli „hormonu miłości” zarówno u psów, jak i ludzi. Należy jednak uważać, aby nie wpatrywać się w psa w agresywny sposób, może to zinterpretować jako zagrożenie. Psy są w stanie odczytywać ludzkie emocje na podstawie wyrazu twarzy. Kiedy pies czuje się z kimś związany, unosi brew, bardziej lewą niż prawą.

Psy odczytują ludzkie emocje. Pokaż je swojemu pupilowi

Powitanie psa uniesionymi brwiami i uśmiechem pokazuje naszemu pupilowi, że cieszymy się na jego widok. Psy pochylają się również na znak miłości i zaufania. O ile nie będzie to niepokojącym gestem lub popchnięciem w kierunku drzwi tę postawę można naśladować i odwzajemnić, aby okazać uczucie. Inną częścią zachowania stadnego jest intensywna zabawa, a następnie wspólny odpoczynek.

Psy czerpią radość z kontaktu fizycznego. Niektóre zwierzęta mogą nie lubić przytulania, bo czują się przygniecione lub uwięzione, ale czasem wspólna drzemka może pogłębić nasze więzi z psem. Psy lubią rutynę i harmonogram, więc codzienne spacery połączone z treningiem pozwolą psu zrozumieć, że go kochasz i się o niego troszczysz. Spacery i wspólne spędzanie czasu na zewnątrz dają też okazję do pracy nad umiejętnościami, takimi jak chodzenie na luźnej smyczy, czy przywołanie.

Co robić, a czego nie z twoim psem?

Wspólne doświadczenia budują zaufanie i więź w stadzie. Wydzielani oksytocyny budzi też głaskanie psa przez dłuższy czas i dotykanie, szczególnie w okolicach uszu. Psy mogą też interpretować niektóre uczucia inaczej niż ludzie. Szybki pocałunek w głowę jest podobny do ugryzienia w szyję lub gestu dominacji. Pies może pomyśleć, że chcesz zaznaczyć swoją pozycję w hierarchii. Jedzenie może być oznaką czułości, ale smakołyki należy wykorzystywać do motywowania pewnych zachowań i szkolenia.

