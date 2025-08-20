Będzie zakaz trzymania psów na łańcuchu? Nieoficjalnie mówi się o kompromisie

Utworzona pod koniec ubiegłego roku sejmowa komisja nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt do tej pory zebrała się zaledwie 8 razy i nie rozpatrzyła żadnego z przedłożonych jej 10 projektów ustaw. Dziennikarze portalu gazeta.pl przekonują jednak, że może się to wkrótce zmienić. Komisja ruszyła z pracami nad projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

W Sejmie znów pojawi się kwestia praw zwierząt

– Rozpoczniemy od prac nad naszym projektem w sprawie łańcuchów, później zajmiemy się kwestią norek, a następnie projektem obywatelskim – przekazała wspomnianemu portalowi przewodnicząca komisji, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z KO.

Chodzi o projekt obywatelski, przygotowany m.in. przez fundację VIVA!, OTOZ Animals i Mondo Cane. Zakłada on zakłada m.in. wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi, obowiązek chipowania czworonogów, zakaz używania fajerwerków hukowych, ograniczenie działalności pseudohodowli, zwiększenie nadzoru państwa nad schroniskami oraz zaostrzenie kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Wymienione wyżej kwestie powtarzają się jeszcze w kilku innych projektach. Jesienią tego roku wspomniane regulacje mają trafić do Sejmu i jak twierdzi gazeta.pl, najłatwiejsza do przegłosowania powinna być kwestia rezygnacji z łańcuchów. Ludowcy nie zgadzają się jedynie na ustawowe zwiększenie wymiarów kojców dla psów.

Problematyczna będzie jak zwykle sprawa likwidacji hodowli zwierząt na futra. Jeden z projektów zakłada wygaszanie branży przez 5 lat z wypłacaniem odszkodowań, a drugi daje na to 15 lat i nie przewiduje odszkodowań. Dziennikarze portalu twierdzą, że istnieje szansa na wprowadzenie zakazu. Przewidują jedynie, że okres przejściowy potrwa dłużej niż 5 lat.

Zakaz łańcuchów i hodowli na futra. Co zrobi prezydent?

– Jest też propozycja, żeby połączyć rozwiązania z obu tych projektów, to znaczy ci, którzy chcieliby zamknąć swój biznes w ciągu pięciu lat, mogli otrzymać odszkodowania, a ci, którzy potrzebowaliby więcej czasu, też mieli taką możliwość, ale bez odszkodowań – mówił Krzysztof Ciecióra z PiS.

Szanse daje się też nakazowi chipowania psów, w przeciwieństwie do mało realnego zakazu fajerwerków. Inną kwestią jest prezydenckie weto, które Karol Nawrocki obiecał w kampanii Sławomirowi Mentzenowi w zamian za poparcie. Odnosił się wówczas do tzw. piątki dla zwierząt, czyli m.in. sprawy łańcuchów oraz hodowli zwierząt na futra.

