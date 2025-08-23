Kosmiczne skarby sprzed 3 tys. lat. Hiszpański artefakt zaskakuje naukowców

Pośród błyszczących złotych przedmiotów skarbu z epoki brązu znajdują się dwa elementy, które przyciągają uwagę naukowców – bransoleta i mała, wydrążona półkula. Jak wskazują najnowsze badania, mogą one być wykonane z pozaziemskiego metalu, co sprawia, że są wyjątkowe w skali Europy.

Odkrycie to przypisuje się Salvadorowi Rovira-Llorensowi, emerytowanemu kierownikowi działu konserwacji Narodowego Muzeum Archeologicznego w Hiszpanii. Jego praca sugeruje, że techniki obróbki metali w Iberii ponad 3 tys. lat temu były znacznie bardziej zaawansowane, niż dotąd sądzono.

Skarb, który przetrwał wieki

Skarb z Villeny, odkryty w 1963 r. na terenie dzisiejszego miasta Alicante, zawiera 66 głównie złotych przedmiotów i jest jednym z najważniejszych przykładów złotnictwa epoki brązu w Europie. Jednak to nie złoto, lecz dwa „żelazne” przedmioty budziły największe wątpliwości.

Na Półwyspie Iberyjskim epoka żelaza zaczęła się dopiero około 850 r. p.n.e., natomiast datowanie bransolety i półkuli wskazuje na okres między 1500 a 1200 r. p.n.e. Ich obecność w skarbie pozostawała zagadką, dopóki nie odkryto, że są wykonane z meteorytowego żelaza, a nie ziemskiego.

Badania naukowe potwierdzają kosmiczne pochodzenie

Aby potwierdzić pochodzenie metalu, naukowcy przebadali oba artefakty pod kątem zawartości niklu – pierwiastka charakterystycznego dla żelaza meteorytowego. Wyniki spektrograficzne wskazują jednoznacznie, że zarówno półkula, jak i bransoletka zostały wytworzone z materiału pochodzącego z kosmosu.

„Dostępne dane sugerują, że półkula i bransoleta ze skarbu Villeny są pierwszymi przedmiotami wykonanymi z żelaza meteorytowego na Półwyspie Iberyjskim, co jest zgodne z chronologią epoki późnego brązu, przed rozpoczęciem powszechnej produkcji żelaza lądowego” – wyjaśniają naukowcy w publikacji opisującej odkrycie.

