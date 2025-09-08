Sposób na pająki. Przepis na trzyskładnikowy spray

Do rozpoczęcia jesieni pozostały dwa tygodnie. Coraz niższe temperatury oznaczają, że schronienia przed pogodą w naszych domach szukać będą różnego rodzaju zwierzęta. Wśród z nich znajdują się pająki, które poza ochroną przed zimnem poszukują partnerów do rozmnażania.

Nadchodzi jesień. Wkrótce w domach pojawi się więcej pająków

Osoby cierpiące na arachnofobię mogą uchronić się przed niechcianymi gośćmi w prosty sposób. Pająki nie znoszą mocnych zapachów, szczególnie cytrusowych. Jako broń przed migracją pajęczaków wykorzystać można cytryny, limonki czy pomarańcze. Z ich skórek można zrobić domowy środek, który skutecznie odstraszać będzie pająki próbujące dostać się do naszego domu.

Do przygotowania skutecznego sprayu na pająki potrzebujemy wody, skórek z owoców cytrusowych, kilku kropel olejku eterycznego. Skórki zalewamy wrzątkiem i dodajemy kilka kropel olejku. Następnego ranka specyfik będzie gotowy. Należy użyć go do spryskania miejsc, przez które pająki mogą dostać się do środka – okna, drzwi oraz wszelkiego rodzaju szczeliny. Inną metodą na wykorzystanie pomarańczy czy cytryn w celu walki z pajęczakami jest pocieranie skórek o parapety – zapach utrzyma się dłużej, ale świeży sok może negatywnie wpłynąć na zabezpieczaną powierzchnię.

Skórki z cytrusów. Sposób na pająki

Przy zabezpieczaniu domu przed pajęczakami warto zwrócić też uwagę na miejsca, w którym mogą się skrywać – przestrzenie pod i za meblami, szczeliny i pęknięcia w ścianach, drewniane podłogi. W okolicy tych miejsc można rozrzucać co tydzień ususzone skórki owoców cytrusowych – skutecznie odstraszą pająki, które poszukują schronienia przed jesienną aurą.

Skórki z cytrusów i przygotowany z nich spray może też posłużyć jako odświeżacz powietrza.

