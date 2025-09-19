Komary wybierają swoje ofiary. Te trzy nawyki czynią cię celem

Podczas festiwalu Lowlands w Holandii naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Radboud przeprowadzili unikalny eksperyment terenowy. Na prośbę badaczy setki ochotników zgodziły się sprawdzić, jak reagują na nich samice komarów Anopheles stephensi – przenoszące malarię owady, które hodowano w kontrolowanych warunkach i przewieziono na miejsce w liczbie około 1700 sztuk.

W specjalnie przygotowanym laboratorium uczestnicy wypełniali ankiety, dmuchali w przezroczystą klatkę testową i przykładali przedramię do perforowanej ścianki. Komary mogły poczuć zapach skóry, ale nie mogły jej ukłuć. Kamery rejestrowały trzyminutowe próby, a badacze liczyli lądowania owadów na ramieniu w porównaniu z wabikiem w postaci poduszki cukrowej. W tym eksperymencie przeprowadzonym w sierpniu 2023 roku wzięło udział 465 osób.

Hedoniści na celowniku komarów

Wyniki pokazały, że pewne nawyki wyraźnie zwiększały liczbę zainteresowanych komarów. Co ciekawe, szczególnie atrakcyjne dla owadów były osoby pijące piwo w porównaniu do osób, które powstrzymywały się od picia alkoholu przez co najmniej 12 godzin.

Podobnie działało dzielenie łóżka lub namiotu poprzedniej nocy.

Z kolei stosowanie kremu z filtrem UV, zwłaszcza po niedawnym prysznicu, zmniejszało atrakcyjność dla owadów nawet o połowę. Naukowcy wskazują na to, że kosmetyk może maskować zapach skóry albo zawierać substancje, które minimalizują zainteresowanie komarów.

– Odkryliśmy, że komary przyciągają osoby, które unikają kremów z filtrem, piją piwo i dzielą z nimi łóżko – podsumowali. – Po prostu lubią hedonistów – dodali.

Grupa krwi bez znaczenia

Wbrew popularnym przekonaniom grupa krwi nie miała wpływu na wyniki. Jedynie cztery osoby spośród setek badanych nie odnotowały żadnego lądowania w trakcie testu. Analizowano też bakterie bytujące na skórze uczestników eksperymentu – u niektórych osób odkryto więcej paciorkowców, co mogło wpływać na ich atrakcyjność dla komarów.

Badanie nie było typowym eksperymentem laboratoryjnym. Mimo ograniczeń, skala przedsięwzięcia i spójność wyników wskazują, że piwo, wspólne spanie i krem przeciwsłoneczny mogą realnie wpływać na naszą atrakcyjność dla komarów.

Sarah Blanken, główna autorka badań uspokaja jednak, że aby zmniejszyć ilość ukąszeń tych owadów, wystarczy stosować repelenty, nosić długie rękawy i nie zapominać o kremie z filtrem, który może pełnić podwójną funkcję – ochrony skóry i tarczy przeciwko komarom.

