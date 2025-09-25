To jeden z najbezpieczniejszych grzybów w Polsce. Zawiera silną truciznę

Piestrzenica kasztanowata to grzyb silnie trujący. Zawiera gyromitrynę, która powoduje hemolizę (przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi, wywołane zniszczenie erytrocytów) i uszkodzenie wątroby. Ten organiczny związek chemiczny ma właściwości karcynogenne (onkogenne), a zatrucie nim może skończyć się nawet śmiercią.

Gyromitra esculenta – gatunek grzyba z rodziny krążkownicowatych (Discinaceae) – jest niekiedy mylona ze smardzem jadalnym (Morchella esculenta – gatunkiem grzyba z rodziny smardzowatych – Morchellaceae – docenianym za wyjątkowe walory smakowe). Kapelusz piestrzenicy jest jednak bardziej pofałdowany (przypomina trochę zwoje mózgowe).

G. esculenta może mieć wysokość 12 centymetrów i podobną, nieco większą szerokość. Powierzchnia grzyba może mieć barwy od żółtobrązowej po czarnobrązową.

Grzyb doceniany jest przez niektóre osoby za swoje walory smakowe i zapachowe. Nie warto jednak ryzykować dla nich zdrowia lub życia

W przeszłości piestrzenica uznawana była za jadalną, ale w konkretnych okolicznościach – po długiej obróbce termicznej. Pozostaje jednak pytanie, jak długo powinno się ją gotować, by groźna trucizna, którą zawiera, została z niej wyeliminowana – na to pytanie nie ma odpowiedzi, czas ten może być różny.

Ci, którzy jej spróbowali – pomimo jasnego stanowiska ekspertów (toksykologów, mykologów i botaników) – doceniają walory smakowe G. esculenta. Struktura grzyba uznawana jest za delikatną, tak samo jak smak. Ma też łagodny, przyjemny zapach. Niektórzy uważają, że najpyszniejsza jest po ususzeniu lub ugotowaniu. Niemniej smak i zapach nie są na tyle wyjątkowe, by ryzykować dla nich zdrowie (lub życie).

Piestrzenicę spotkać można w lasach sosnowych. Rośnie zwykle od marca do maja, choć pojedyncze okazy zobaczyć można również jesienią (m.in. we wrześniu).

Handel i spożycie grzyba zakazane u sąsiada Polski

Co ważne, w przeciwieństwie do Polski w Niemczech i Szwajcarii grzyb ten jest zakazany w obrocie i nie wolno go jeść.

W Hiszpanii natomiast znajduje się na liście gatunków niebezpiecznych dla zdrowia.

W Finlandii sprzedaż piestrzenicy odbywać może się jedynie w ścisłych warunkach – do opakowań dołączone muszą być ostrzeżenia i instrukcje informujące o specjalnej obróbce.

Szwedzkie służby ostrzegają zaś w sezonie o tym, że nawet długie gotowanie może nie usunąć z G. esculenta całej gyromitryny,

