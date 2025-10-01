O romansie z koncertu mówił cały świat. Nastąpił niespodziewany zwrot

Andy Byron – były szef (CEO) firmy programistycznej, która specjalizuje się w zarządzaniu przepływem danych i Kristin Cabot – była dyrektorka personalna (chief people officer) w tej samej spółce, w połowie lipca nagle znaleźli się w obiektywie kamery podczas koncertu jednego z największych, rockowych zespołów muzycznych. W trakcie wydarzenia realizowano bowiem nagrania kiss cam – to popularna zabawa, która polega na tym, że operator wyszukuje na widowni pary, które następnie mogą obdarzyć się pocałunkiem ku uciesze tłumu.

Głośna afera wybuchła po koncercie, który miał miejsce na stadionie Gillette Stadium w Foxborough w amerykańskim stanie Massachusetts. Wystarczyło, że fragment materiału wideo z tego incydentu obiegł internet. Widzimy tam, jak operator namierza na widowni osoby zakochane – i natrafia na Byrona i Cabot, którzy ewidentnie nie chcieli, by ich wspólny wieczór wyszedł na jaw. Para była w siebie wtulona, ale szybko, w zawstydzeniu, zeszła z pola obiektywu.

Od skandalu minęły dwa miesiące, a kurz zdążył już nieco opaść. Co słychać u CEO firmy programistycznej, który najprawdopodobniej w związku z całym zamieszaniem utracił stanowisko i został zastąpiony przez kolegę? „New York Post” twierdzi, że w ostatni weekend września widziany był u boku żony – Megan. Mieli razem spacerować. Potem wybrali się na plażę.

Małżeństwo wciąż nosi ślubne obrączki

Dziennik pisze, że państwo Byron widziani byli w w stanie Maine – wychodzili właśnie ze swojej rezydencji w Kennebunk. Fotoreporterzy dopatrzyli się ważnego szczegółu na palcach serdecznych Adny'ego i Megan – oboje mieli włożone obrączki ślubne.

Czas, który spędzili wspólnie, miał ponadto romantyczny wydźwięk – wybrali się na wspólny piknik. Rozłożyli koce na piasku i rozmawiali aż do zmroku.

Inne źródło – „Daily Mail” – niedługo po wybuchu afery informowało, że żona byłego już szefa Astronomera zmieniła swoje nazwisko w mediach społecznościowych. Powróciła do formy panieńskiej.

