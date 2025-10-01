Myśliwy pomylił 17-latka z wiewiórką. Doszło do tragedii

Do zdarzenia doszło 27 września (w sobotę) po południu, ale media poinformowały o groźnym incydencie dopiero teraz.

17-latek, razem z grupą towarzyszy, polował na wiewiórki. W pewnym momencie jeden z członków drużyny łowieckiej postrzelił go w tył głowy.

Kuriozalne zdarzenie. 17-latek został przez myśliwego pomylony z wiewiórką

Myśliwi polowali w rejonie Iowa City (wschodniej części amerykańskiego stanu). Incydent potwierdził tamtejszy Departament Zasobów Naturalnych, który opublikował ws. komunikat prasowy. Wyjaśniono w nim, że młodzieniec pomylony został przez kompana z wiewiórką.

Po tym, jak został postrzelony, na miejsce wezwano służby. Został niezwłocznie przetransportowany do University of Iowa Health Care Medical Center. Niestety jego życia nie udało się uratować. Jak ustalili dziennikarze CBS News, jego śmierć jest przedmiotem śledztwa, które prowadzone jest m.in. przez biuro szeryfa w hrabstwie Washington (na terenie którego miało miejsce polowanie).

60-latek wyglądał mu na dzika. Oddał strzały, jeden przebił płuco

Tragedia ta przywodzi na myśl podobne zdarzenie, do którego doszło w Polsce. W trakcie nocnego polowania 16 sierpnia, w miejscowości Młyniska (na Lubelszczyźnie), 40-latek miał pomylić 60-letniego mężczyznę z dzikiem.

Padły strzały – jeden z pocisków przebił płuco seniora. Niestety doprowadziło to do jego „zgonu na miejscu zdarzenia” – informowała w połowie sierpnia prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Myśliwy, gdy zrozumiał, co się stało, niezwłocznie wezwał na miejsce służby ratunkowe.

