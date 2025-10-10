Moda na trujące grzyby? Ten trend może skończyć się masowymi zatruciami

Media społecznościowe mają to do siebie, że co pewien czas opanowuje je kolejny niezbyt przemyślany czy nawet bezpieczny trent. Chyba mało kto mógł jednak przewidzieć, że w końcu przyjdzie moda na trujące grzyby...

Moda na trujące grzyby? Eksperci biją na alarm

Już jako dzieci jesteśmy uczeni, że pewnych gatunków grzybów nie należy zbierać, a w razie niepewności lepiej odpuścić niż ryzykować. Tymczasem w sieci zapanowała moda na nagrania z konsumpcji trujących gatunków – głównie muchomorów czerwonych. Wszystko po to, by udowodnić, że wcale nie jest to tak szkodliwe.

Służby sanitarne ostrzegają, że promowanie podobnych postaw może doprowadzić do masowych zatruć. Wtórują im leśnicy, którzy z przerażeniem oglądają kolejne nagrania trafiające do sieci. – Istnieją pasjonaci grzybów, którzy sądzą, że muchomor czerwony nadaje się do spożycia. Absolutnie odradzamy praktykowania takich teorii – mówił Cezary Bąk z nadleśnictwa kieleckiego w rozmowie z TVP Info.

– Muchomory są z zasady grzybami trującymi. Oczywiście część z nich znajduje się na liście grzybów jadalnych, np. muchomor czerwieniejący, czy muchomor twardawy. Jednak nie polecamy jedzenia muchomorów, ponieważ łatwo pomylić gatunki jadalne z trującymi grzybami – zwracała uwagę Magdalena Kidoń-Cholewińska z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kielcach.

