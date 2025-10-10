Seria zaginięć na Dolnym Śląsku. Zniknął turysta, grzybiarka i rodzina z trójką dzieci

Ostatnie godziny to dla funkcjonariuszy z Lwówka Śląskiego i okolic prawdziwe urwanie głowy. Zaczęło się w czwartek 9 października, kiedy wpłynęło zawiadomienie o zniknięciu starszej kobiety. Seniorka wybrała się na grzyby i nie wróciła o umówionej godzinie.

Seria zaginięć w powiecie lwóweckim

Jej bliscy poinformowali o wszystkim służby, ponieważ w tym wieku każda minuta mogła zaważyć na wyniku poszukiwań. Szczęśliwie, zaginioną udało się odnaleźć. — Dzięki szybkiej reakcji najbliższych kobieta została odnaleziona po kilku godzinach — oznajmiła mł. asp. Olga Łukaszewicz, rzeczniczka lwóweckiej policji.

Tego samego dnia policjanci z gminy Gryfów Śląski odebrali zgłoszenie o zaginięciu rodziny z trójką dzieci. Tu sytuacja była znacznie bardziej tajemnicza, ponieważ funkcjonariusze nie informowali o okolicznościach zaginięcia. Poinformowano jedynie, że cała rodzina została odnaleziona w dobrym zdrowiu.

Trzecia sytuacja dotyczyła turysty, który zaparkował przy leśnym parkingu i wybrał się na krótki spacer. W pewnym momencie mężczyzna stwierdził jednak, że nie potrafi odnaleźć swojego samochodu i zadzwonił po pomoc. Na ratunek po raz kolejny ruszyli miejscowi policjanci.

Co robić w przypadku zabłądzenia?

„Na szczęście wszystkie sprawy zakończyły się szczęśliwie — zaginieni zostali odnalezieni cali i zdrowi. Służby przypominają jednak, że chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i apelują o rozwagę, zwłaszcza podczas wycieczek i wypraw do lasu” — podkreślali przedstawiciele lwóweckiej policji.

Przypomnieli też najważniejsze porady w przypadku stracenia orientacji w terenie:

Nie panikuj — zatrzymaj się, oceń sytuację i spróbuj przypomnieć sobie drogę, którą przyszedłeś.

Nie błądź bez celu — jeśli nie masz pewności, gdzie jesteś, lepiej pozostać w jednym miejscu.

Zadzwoń na numer alarmowy 112 — jeśli masz zasięg, powiadom służby ratunkowe i podaj możliwie dokładne informacje o swoim położeniu.

Staraj się znaleźć otwartą przestrzeń — ułatwi to odnalezienie cię z powietrza.

Zachowaj energię i ciepło — usiądź w osłoniętym miejscu, chroń się przed wiatrem i zimnem.

