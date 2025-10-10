Wyszła do lasu na grzyby. Tragiczny finał akcji poszukiwawczej

Starsza kobieta zaginęła najprawdopodobniej między wtorkiem a czwartkiem (czyli między 7 a 9 października). Poszukiwania prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy. „Zaginiona wyszła z miejsca zamieszkania w miejscowości Tomki (gmina Zbiczno) i do chwili obecnej nie powróciła” – informowali mundurowi.

Tomki. Zaginięcie 92-latki. „Mogła wyjść do lasu na grzyby”

Funkcjonariusze ustalili, że po raz ostatni „rodzina rozmawiała z nią telefonicznie we wtorek (7 października)”. „Z przekazanych policjantom informacji wynikało, że kobieta prawdopodobnie wyszła do lasu na grzyby” – informował zespół prasowy brodnickiej policji.

Zaginięcie kobiety mundurowi zgłosili wczoraj. „Od razu podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu dla policjantów i od popołudnia działania koncentrowały się na przeczesywaniu kompleksu leśnego w miejscowości Tomki” – wskazywały służby. W nocy zostały one jednak zakończone, ale wznowiono je w piątek rano (10 października). „Na miejscu działania policjantów wspierają przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W Brodnicy działają także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz policjanci z psami tropiącymi” – dowiedzieć mogliśmy się z notatki prasowej.

Kujawy i Pomorze. Opublikowano rysopis starszej kobiety

Zespół prasowy KPP w Brodnicy publikował zdjęcie kobiety, a także jej rysopis.

Policjanci apelowali też do internautów o pomoc. „Wszystkie osoby znające miejsce pobytu zaginionej lub mogące udzielić informacji, które przyczynią się do jej odnalezienia, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy” – zwracali się do użytkowników sieci (także m.in. na Facebooku).

Brodnica. Nowe informacje. „Finał sprawy jest tragiczny”

Po południu policjanci przekazali ostateczne, bardzo smutne wieści. „Wiemy już, że finał tej sprawy jest tragiczny. Odnaleziono zwłoki 92-latki w lesie, na podmokłym terenie” – podali na Facebooku.

