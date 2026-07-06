Dwa lata temu zniknęła bez śladu. Rodzina Jowity Zielińskiej zabrała głos

– Nie ma dnia abyśmy nie myśleli o Jowicie. Chcielibyśmy poznać odpowiedź na pytanie, co stało się tamtego dnia? – mówią bliscy zaginionej w rozmowie z „Faktem”. Wciąż nie wierzą, że kobieta sama mogłaby podjąć decyzję o zerwaniu kontaktu z bliskimi.

– Gdzie jest Jowita, co się wydarzyło, że zniknęła kilometr od domu? Kim jest sprawca, który przyczynił się do jej zaginięcia? Nie wierzymy w to, aby Jowita chciała dobrowolnie zniknąć. Ale kimkolwiek jest sprawca, niech wie, że nie wszystkie ślady zdołał zatrzeć – dodaje rodzina Jowity. Kobieta dziś skończyłaby 32 lata.

Poszukiwania Jowity Zielińskiej. Kobieta zniknęła tuż obok domu

Jowita Zielińska mieszkała we wsi Lisiny w gminie Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie). Zaginęła 6 lipca 2024 roku. Około godziny 5:00 wyjechała rowerem z domu do pracy. Do sklepu w sąsiednim Rypinie, gdzie była ekspedientką, dotarła. Jej znajomy twierdzi, że po południu widział ją jeszcze w, oddalonym około kilometra od jej domu, Rojewie.

Około godziny 15:00 rodzina, zaniepokojona jej nieobecnością, próbowała się z nią skontaktować. Jej telefon był już nieaktywny. Do tej pory kobieta nie dała znaku życia.

Poszukiwania wciąż trwają

Niemal od razu ruszyły poszukiwania zaginionej. Brali w nich udział nie tylko policjanci, ale też strażacy, grupy poszukiwawcze i mieszkańcy. Przez długi czas nie znaleziono żadnego śladu po Jowicie. Dopiero po miesiącu odnaleziono rower kobiety. Był porzucony w lesie. Śledczy twierdzili, że wyglądał tak, jakby był pozostawiony w tym miejscu celowo.

– Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ciągle pracują nad sprawą, wykonują swoje czynności, zrobiono do tej pory, to co było możliwe. Zaginięcie pozostaje wciąż niewyjaśnione, nie ma jednej wiodącej hipotezy dotyczącej zniknięcia Jowity Zielińskiej – przekazała „Faktowi” mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.

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