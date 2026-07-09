Najstarszy maturzysta w Polsce będzie się odwoływał. „Uważam, że zostałem skrzywdzony”

W środę 8 lipca uczniowie mogli sprawdzać wyniki matur 2026. Jednym z najbardziej znanych maturzystów był Józef Peruga, który trzeci raz podszedł do egzaminu dojrzałości. 87-latek w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił, że w tym roku nie zdał ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego. – Uważam, że zostałem skrzywdzony – skomentował. Seniorowi najgorzej poszło z j. polskiego.

– Ale ja byłem zadowolony z mojej pracy, pisałem rozprawę o Lalce i o Reymoncie – wyjaśniał Peruga. 87-latek najbliżej upragnionego wyniku był z kolei z matematyki, ale niewiele mu zabrakło. Senior zapowiedział, że „będzie się odwoływał”. Peruga nie chce przesądzać, czy podejdzie do egzaminu dojrzałości w 2027 roku, gdyby apelacja nie przyniosła pozytywnych skutków. – Moim zdaniem oni krzywdzą ludzi – podsumował najstarszy maturzysta w Polsce.

Józef Peruga trzeci raz podszedł do matury. Prezydent Kalisza skomentował wynik seniora

Głos w sprawie zabrał w mediach społecznościowych prezydent Kalisza. „’Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą’ – to powiedzenie doskonale opisuje Kaliszanina Józefa Perugę, najstarszego polskiego maturzystę. W tym roku pan Józef po raz trzeci podchodził do egzaminu dojrzałości. I chociaż mu się nie powiodło, to dla całej Polski jest wzorem niezłomności w walce o swoje marzenia” – skomentował Krystian Kinastowski.

Peruga tuż po samej maturze ujawnił, że w tym roku korzystał z korepetycji z matematyki i j. polskiego. Seniorowi za pierwszym podejściem udało się zdać ustne egzaminy, ale kłopoty ze wzrokiem przyczyniły się do niekorzystnych wyników z pisemnych egzaminów. Determinację najstarszego maturzysty w Polsce prezydent Kalisza docenił w ubiegłym roku, wręczając mu Honorowe Świadectwo Dojrzałości. Peruga chce mieć jednak prawdziwą maturę.

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