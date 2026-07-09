Nowy-stary problem polskiej szkoły. Szefowa MEN: To martwi

W środę 8 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę 2026 zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. 12,3 proc. abiturientów oblało jeden egzamin i ma prawo do poprawki w sierpniu. 6,6 proc. nie ma takiej możliwości, bo uzyskało mniej niż 30 proc. punktów z kilku egzaminów.

Matura 2026. Szefowa MEN reaguje na wyniki. „To zawsze cieszy”

Tego samego dnia Barbara Nowacka wzięła udział w Ogólnopolskim Forum Młodzieżowych Rad Miast w Poznaniu. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, wydarzenie było okazją do rozmowy o potrzebach, oczekiwaniach i wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem, a także roli młodzieżowych rad w kształtowaniu polityk publicznych, w szczególności w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej.

Szefowa MEN odniosła się też m.in. do wyników matur. – 81 proc. zdało. To już jest dobrze. W zeszłym roku było to 80 proc., więc (jest – red.) ten jeden punkt lepiej. To zawsze cieszy – powiedziała Barbara Nowacka, cytowana przez „Głos Wielkopolski”. Jednocześnie minister edukacji podkreśliła, że czeka na pogłębione analizy dotyczące wyników, które pokażą szerszą perspektywę, co sprawiało uczniom trudności.

– Martwią nieprawidłowości przy samym procesie egzaminacyjnym. Niestety komisja egzaminacyjna była zmuszona unieważnić niektóre egzaminy. Też ze względu na próbę oszustwa – przypomniała Nowacka.

Nowy system przeprowadzania egzaminów? „Świat się zmienia”

Od pierwszych dni przeprowadzania matur pojawiały się doniesienia o wycieku arkuszy do sieci – jeszcze na etapie pisania konkretnych egzaminów. Katarzyna Lubnauer wspominała wówczas, że w przyszłości powinien zmienić się sposób przeprowadzania egzaminów i powinny powstać specjalne centra, np. z zagłuszanym dostępem do internetu.

– Musimy zapewnić rzetelność i bezpieczeństwo egzaminów maturalnych. Ale jednocześnie musimy dostrzegać, że świat się zmienia, że pojawiła się sztuczna inteligencja. Dlatego też trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad tym, jak w przyszłości powinny wyglądać egzaminy, żeby system był szczelny i bezpieczny, przy jednoczesnym dostrzeganiu rozwoju technologii – mówiła wiceszefowa MEN w wywiadzie dla „Wprost”.

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