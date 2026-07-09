Wiceszef jednego z resortów „koleguje się” z gangsterem? Wpadka znanego historyka

W studiu K0 (KZ) gościł Andrzej Nowak – znana – i w niektórych kręgach ceniona – postać, autor nowej książki (wywiadu-rzeki) o prezydencie pt.: „Skąd się wziął Karol Nawrocki?”.

Historyk wspomniał w pewnym momencie o przeszłości głowy państwa, która – pod pseudonimem „Tadeusz Batyr” – popełniła książkę o Nikodemie Skotarczaku („Spowiedź Nikosia zza grobu”), kojarzonym (niegdyś) jako tzw. „król wybrzeża”. Ekspert zwrócił uwagę, że niektóre media w kampanii prezydenckie 2025 przedstawiały Nawrockiego, jakby był kolegą, albo co najmniej bliskim znajomym gangstera. – A powiem jasno i wprost – dzisiaj to jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska jest bliskim kolegą „Nikosia” – skwitował.

Nowak nie wyłapał swojego błędu – wręcz przeciwnie. Brnął stanowczo dalej. – I jakoś dziennikarzy to nie interesuje. Gdzie są te psy gończe? Dlaczego nie interesują się prawdziwymi kolesiami „Nikosia”, tylko zainteresowały się książką, którą napisał niezwykle odważny historyk z Instytutu Pamięci Narodowej? – zastanawiał się na antenie.

Program „Godzina Zero” prowadził w środę (8 lipca) Jacek Prusinowski. Redaktor zadał gościowi pytanie, którego wiceszefa resortu miał na myśli – lecz historyk nabrał wody w usta. Zasugerował, by sprawą zajęli się dziennikarze śledczy.

Ważny polityk koalicji rządzącej ma „kolegować” się z gangsterem, który nie żyje od 30 lat. „Smutne, co dzieje się z Profesorem”

Nikoś zmarł w 1998 roku – został zastrzelony w Gdyni. Nic więc dziwnego, że słowa eksperta spotkały się z gorzkimi ocenami.

„Znam polityka Prawa i Sprawiedliwości, który koleguje się z Pershingiem. Przedwczoraj widziałem ich na obiedzie. Ale nie powiem, który to” – ironizował Patryk Słowik na X (Andrzej Kolikowski zmarł w 1999 r. – został zamordowany w Zakopanem).

„Nikoś nie żyje od blisko 30 lat. Smutne, co się dzieje z Profesorem, od kiedy najpierw zakochał się w PiS, a potem w Nawrockim” – skomentował natomiast na tej samej platformie Janusz Schwertner.