Miał „pod wpływem” spowodować kolizję. Policjant pracuje w drogówce od 12 lat

O sprawie napisała Wirtualna Polska. Z ustaleń redakcji wynika, że w sobotę (18 października), w godzinach wieczornych, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Podejrzanym o spowodowanie kolizji jest mundurowy, który służy w lokalnej jednostce.

– Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując swoim prywatnym pojazdem, (...) zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu doprowadził do bocznego zderzenia z dwoma innymi pojazdami – przekazał dziennikarzom sierżant sztabowy Piotr Kasprzak, przedstawiciel żnińskiej komendy.

Kolizja drogowa na terenie Żnina. „Policjant był nietrzeźwy”

Kierowcy, którzy byli uczestnikami zdarzenia, zostali zbadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. „Policjant siedzący za kółkiem był nietrzeźwy” – dowiedział się portal WP.

Nikomu nic się nie stało, dlatego też mowa o „kolizji”, a nie o wypadku.

Przełożony zdecydował o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach. Ponadto wszczęto „procedurę zmierzającą do wydalenia go ze służby”. Stało się tak „z uwagi na oczywistość popełnienia przez niego przestępstwa”. Sierż. szt. Kasprzak przekazał, że mundurowy z wydziałem drogówki związany był od 12 lat.

Nietrzeźwy policjant miał doprowadzić do incydentu drogowego na terenie Kujaw i Pomorza. Śledczy wszczęli postępowanie

W sprawie wszczęto też postępowanie, które prowadzi prokurator z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie. Dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.

Prawo rozróżnia dwa stany – „po użyciu” i „nietrzeźwości”. Pierwszy to sytuacja, gdy zawartość wspomnianej substancji zmieniającej świadomość prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila, a drugi – powyżej 0,5 ‰. W obu przypadkach, jeśli uda się udowodnić winę podejrzanemu, grożą surowe konsekwencje.

