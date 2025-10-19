Hołownia zapowiada rewolucję w Sejmie. Wiadomo, kiedy poznamy szczegóły

Rozliczenia kilometrówek przez parlamentarzystów wzbudzają emocje i wątpliwości. Rekordziści wydają na dojazdy nawet ponad 100 tysięcy złotych rocznie, niektórzy politycy rozliczają wysokie kilometrówki, mimo że przysługują im samochody z ministerstw. Co więcej, kilometrówki nie są weryfikowane, a rozliczenie ogranicza się do deklaracji, którą składa parlamentarzysta.

To jednak ma się wkrótce zmienić.

Hołownia przedstawi szczegóły zmian

Jak informuje RMF FM, marszałek Sejmu Szymon Hołownia w przyszłym tygodniu przedstawi szczegóły dotyczące zmian w kwestii rozliczania kilometrówek. Rozgłośnia dodaje, że marszałek już ponad rok temu zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie propozycji i „od wielu miesięcy posiadał analizy dotyczące tego, jak można wprowadzić regulacje w tej sprawie”. Marszałek wziął sprawy w swoje ręce, mimo że posłowie Polski 2050 chcieli zaproponować projekt ustawy dotyczący nowego sposobu rozliczania kilometrówek.

Pomysł popierają politycy różnych opcji.

– Jestem zwolennikiem, żeby przestać o tym gadać, tylko to zrobić. Jeżeli będą nowe regulacje, to ja będę się do nich stosował. Czekamy na ten nowy system – powiedział w rozmowie z RMF FM Tomasz Trela z Lewicy. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji stwierdził, że kilometrówka powinna zostać zlikwidowana. – Jeżeli ktoś chce rozliczać koszty paliwa, powinien przedstawiać faktury. To proste rozwiązanie – zaproponował. – Sam mechanizm kilometrówki jest w tej chwili całkowicie nieweryfikowalny. To zachęca do tego, żeby traktować to jako prywatny fundusz na wszelkiego rodzaju wydatki – zauważał.

– Mówimy dużo o tym, że jest to kontrowersyjna sprawa. Ja nie mam z tym problemu. Nie przekraczam tych kilometrówek. Jeśli trzeba będzie to rozliczać, to nie widzę w tym problemu. Nie mam nic do ukrycia – stwierdziła posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska.

