Pierwsza reakcja Hołowni na wybór jego następczyni w Polsce 2050. Padły wymowne słowa

Szymon Hołownia zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. „Dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!” – dodał wicemarszałek Sejmu. „I ja bardzo dziękuję. To zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić dalej partię. Idziemy i działamy razem!” – odpowiedziała nowa szefowa ugrupowania. Wpis Hołowni został również podany dalej z komentarzem: „Do przodu. Z wizją i odwagą!”.

Pełczyńska-Nałęcz w drugiej turze partyjnych wyborów została wybrana na nową przewodniczącą Polski 2050. Tuż przed posiedzeniem rządu Donald Tusk złożył jej gratulacje. Docenił też Paulinę Hennig-Kloskę za „honorowa i twardą, ale przyjazną walkę”. – Będziemy w najbliższych dniach rozmawiali o ewentualnych nowy, wspólnych przedsięwzięciach. Cieszę się też z deklaracji, że wzmocni to Koalicję XV Października i będziemy razem działań – dodał premier.

Nowe rządy w Polsce 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zabrała głos

„Dziękuję za zaufanie ludziom z partii. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu (frekwencja 94 proc.!). Poprowadzę nas do przodu z wizją i odwagą. We współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską” – napisała nowa szefowa ugrupowania po wyborze na stanowisko. Gratulacje złożyła jej rywalka.

„Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców. Dziękuję wszystkim członkiniom i członkom Polski 2050, którzy wzięli wczoraj udział w wyborach, a w szczególności 309 osobom, które oddały swój głos na mnie. To zaufanie będzie dla mnie drogowskazem w pracy w kolejnych miesiącach” – zaznaczyła Hennig-Kloska.

Zamieszanie w związku z wyborami w Polsce 2050. Szymon Hołownia mógł opuścić partię?

Hołownia w poniedziałek 26 stycznia w Polsat News zapowiadał, że „jeżeli dojdzie do prywatyzacji ugrupowania przez jedną z frakcji, to opuści Polskę 2050”. – Jest ze mną pewnie, że tak powiem, większość rządowa. Większość rządowa wynosi dzisiaj matematycznie 13, natomiast jak się popatrzy od początku kadencji na statystykę głosowań, to efektywnie jest to 15, 16 – powiedział wicemarszałek Sejmu. Hołownia zaznaczył, że w obecnej sytuacji nie rozważa wychodzenia z koalicji.

Ryszard Petru w czwartek mówił w Tok FM, że posłów gotowych do opuszczenia partii jest maksimum pięć. Pełczyńska-Nałęcz tego samego dnia w Polsat News zapewniła, że będzie robiła wszystko, aby Hołownia został w ugrupowaniu. – Niespecjalnie wierzę w to, że pan marszałek mógłby podjąć taką decyzję o pozostawieniu swojego własnego ugrupowania – przekonywał w piątek w Radiu Zet Michał Kobosko.

