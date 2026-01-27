Turbulencje w Polsce 2050. Hołownia odejdzie? Wskazał, kiedy zapadnie decyzja

Druga tura wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 Szymona Hołowni zostanie powtórzona i przeprowadzona w sobotę 31 stycznia 2026 r. w godz. 16-22 – ustalił tvn24.pl. Wiadomo, że zmierzą się w niej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Poważne turbulencje w Polsce 2050. Hołownia reaguje

Wybory następcy Szymona Hołowni ujawniły głębokie podziały w ugrupowaniu. – Rzeczywiście nadszedł czas na zmianę przywództwa w Polsce 2050. Dlatego we wrześniu zdecydowałem się z tegoż przywództwa ustąpić – powiedział na antenie TVN24 wicemarszałek Sejmu. Na uwagę Moniki Olejnik, że polityk sam sygnalizował chęć powrotu na stanowisko, gdy nie udało mu się objąć funkcji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, odparł, że było „zupełnie inaczej”.

– Ta kampania wyborcza przyniosła bardzo wiele złego. Ona strasznie nas podzieliła, ona zniszczyła więź zaufania, która była w naszych strukturach. I patrząc na to mówiłem, słuchajcie: „Jeszcze jest czas, możemy na spokojnie usiąść i spróbować to poskładać. Nie robi się wyborów w czasie wojny. Usiądźmy. Moje odejście jest postanowione, ale zastanówmy się, jak przejść do kolejnego przywództwa suchą stopą – kontynuował Szymon Hołownia.

Hołownia odejdzie z Polski 2050? Wskazał, kiedy podejmie decyzję

Szymon Hołownia został zapytany, czy planuje opuścić szeregi partii. – Przede wszystkim zobaczymy, co wydarzy się w związku z drugą turą wyborów i jak ta druga tura wyborów przebiegnie – powiedział polityk. – Mamy nowe narzędzie do głosowania. Wierzę, że tym razem okaże się szczelne, sprawne i bezpieczne, a po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję co do tego, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni (…), czy też nie – kontynuował.

Czy zakładając scenariusz, że Szymon Hołownia podejmie decyzję o odejściu z partii, należy się spodziewać, że inni politycy Polski 2050 pójdą w jego ślady? Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie wydaje mu się, żeby – jeśli podejmie taką decyzję – odszedłby sam, ale „do niczego nikogo nie będzie zmuszał”. Jak sprecyzował, może mu towarzyszyć „znaczna grupa”.

– Dzisiaj nie chcę o tym myśleć, bo dzisiaj najważniejsze dla mnie jest to, żeby spróbować – rzutem na taśmę – doprowadzić do sytuacji, w której po tym podziale, który nastąpił w naszym ruchu, otworzył się wariant współprzewodniczenia przez obie kandydatki – podsumował Szymon Hołownia.

