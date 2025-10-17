Badania dla myśliwych znów przepadną? Posłanka PSL stawia warunek: „Wszyscy”

Za pierwszym razem badania okresowe dla myśliwych przepadły w Sejmie. Nowy projekt Polski 2050 objął więc także tych, którzy broń posiadają w celach szkoleniowych lub sportowych i miałaby go zaakceptować cała rządząca koalicja. Jak się jednak okazuje, również i to może nie wystarczyć. – Ten projekt jest niekompletny – mówi nam posłanka PSL Urszula Pasławska.
Lista spraw, które dzielą koalicję rządzącą zmniejszyła się właśnie o jeden punkt. PSL porozumiał się z Lewicą w kwestii związków partnerskich, które nazwano „związkami nieformalnymi”. Zgodnie z planem Polski 2050, wkrótce lista miałaby się skrócić o kolejny punkt, czyli okresowe badania dla posiadaczy broni, w tym ponad 130 tys. myśliwych. Do Sejmu trafił drugi już projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, która grupę objętych obowiązkowymi badaniami poszerza o osoby posiadające broń w celach szkoleniowych lub sportowych.
W pierwotnej wersji projektu chodziło wyłącznie o myśliwych, czemu sprzeciwiał się PSL. Ludowcy zagłosowali w tej sprawie tak jak PiS i Konfederacja, więc projekt przepadł.
Nie tylko myśliwi, ale też sportowcy
Źródło: Wprost