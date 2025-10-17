Badania dla myśliwych znów przepadną? Posłanka PSL stawia warunek: „Wszyscy”

Lista spraw, które dzielą koalicję rządzącą zmniejszyła się właśnie o jeden punkt. PSL porozumiał się z Lewicą w kwestii związków partnerskich, które nazwano „związkami nieformalnymi”. Zgodnie z planem Polski 2050, wkrótce lista miałaby się skrócić o kolejny punkt, czyli okresowe badania dla posiadaczy broni, w tym ponad 130 tys. myśliwych. Do Sejmu trafił drugi już projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, która grupę objętych obowiązkowymi badaniami poszerza o osoby posiadające broń w celach szkoleniowych lub sportowych.

W pierwotnej wersji projektu chodziło wyłącznie o myśliwych, czemu sprzeciwiał się PSL. Ludowcy zagłosowali w tej sprawie tak jak PiS i Konfederacja, więc projekt przepadł.

Nie tylko myśliwi, ale też sportowcy