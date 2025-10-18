Atak na biuro Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalnie: Policja ma kilka nagrań

W pobliżu jednego z budynków przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej oraz kawiarnia Czytelnik, doszło w piątek do niebezpiecznego incydentu. Według relacji świadków, dwóch mężczyzn pojawiło się przed wejściem do budynku z butelką wypełnioną nieznaną cieczą. Próbowali ją podpalić i rzucić w kierunku drzwi. Zareagować zdążył jeden ze świadków, który odepchnął napastnika. Butelka rozbiła się przed budynkiem, a sprawcy uciekli.

Na miejscu był między innymi jeden z posłów KO, Witold Zembaczyński, który nie miał wątpliwości, iż atak był wymierzony w biuro PO. Zdarzenie nazywał „aktem terroru politycznego” i relacjonował, że sprawcy wykrzykiwali „hasła antyplatformerskie”, a butelkę nazwał „koktajlem mołotowa”.

Policja po ataku na biuro PO: Prowadzimy bardzo szeroko zakrojone czynności

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci, którzy od piątku szukają sprawców.

— Prowadzimy bardzo szeroko zakrojone czynności, które mają doprowadzić do ustalenia sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, a następnie ich zatrzymania — powiedziała w rozmowie z Onetem asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. — Wczoraj na miejscu zdarzenia pracowali policyjni technicy. Dziś w terenie pracują zarówno policjanci z działu kryminalnego, jak i z działu prewencji. Więcej szczegółów nie możemy zdradzać, by nie zaszkodzić śledztwu – podkreśliła.

Oficjalnie policja tych doniesień nie potwierdza, ale z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że policjanci posiadają już kluczowy dowód w sprawie, czyli nagranie z pobliskiego monitoringu. Co więcej, funkcjonariusze mają już analizować nie jedno, ale kilka nagrań, które pomogą im ustalić, w którą stronę uciekli sprawcy.

