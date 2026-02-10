Funkcjonariusz SOP miał zabić 4-letnią córkę. Formacja podjęła stanowczą decyzję

Nowe informacje ws. tragedii, do której doszło w Ustce na Pomorzu, przekazała rozgłośnia RMF FM. Redakcja zaznaczyła, że „decyzja szefa SOP [pełniącym obowiązki komendanta jest pułkownik Tomasz Jackowicz – przyp. red.] nie kończy sprawy”.

Oficer służył od 23 lat.

Tragedia w Ustce. Formacja prowadzi postępowanie. Oto planowane działania

Radio podało, że SOP zamierza podjąć działania, które mają na celu znalezienie odpowiedzi na kilka pytań. Jedno z nich dotyczy długiego stażu pracy funkcjonariusza – jak to możliwe, że osoba, która w służbach jest tak długo, zdecydowała się przeprowadzić atak – o co podejrzany jest mężczyzna. Formacja ma zamiar przeanalizować kolejne lata jego historii zawodowej.

Przedstawiciele SOP zamierzają sprawdzić czy podejrzany zgłaszał problemy i czy reakcja jego przełożonych była odpowiednia. Kolejnej analizie poddana zostanie dokumentacja medyczna z badań okresowych mężczyzny.

Więcej informacji niebawem...