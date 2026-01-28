Dlaczego zawieszono szefa SOP? Miał „wiernych” nagradzać, a „niewygodnych” tłamsić

We wtorek (20 stycznia) ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji udostępniło w mediach społecznościowych komunikat prasowy (m.in. na platformie X). „Wobec komendanta Służby Ochrony Państwa – gen. bryg. Radosława Jaworskiego – wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych” – informował w ubiegłym tyg. resort. MSWiA wskazało też wtedy, że obowiązki szefa SOP przejął jego dotychczasowy zastępca – pułkownik Tomasz Jackowicz. Tę samą informację podała mediom również rzeczniczka prasowa Kierwińskiego – Karolina Gałecka.

Dlaczego ministerstwo zdecydowało o zawieszeniu gen. Jaworskiego? Nieoficjalnie o kulisach sprawy „Rzeczpospolitej” opowiedzieli anonimowi funkcjonariusze SOP. Redakcja dowiedziała się, że m.in. musiał on zdać legitymację służbową i broń, co miało być dla niego „upokarzające”. Szef SOP ma teraz otrzymywać jedynie połowę swojego wynagrodzenia. Jakimi działaniami miał zasłużyć sobie na zawieszenie?

„Wiernych” nagradzał, a niewygodnych „tłamsił”?

Jeden z departamentów resortu, którym kieruje Kierwiński, od połowy października do początku stycznia tego roku prowadził kontrolę ws. polityki kadrowej w SOP – dowiedział się dziennik. Jej wyniki nie są znane. W odpowiedzi na pytanie o nie biuro prasowe MSWiA tłumaczy, że była to kontrola „wielowymiarowa” – dotyczyła m.in. „polityki kadrowej” czy „kwestii finansowych”. „Były tam sprawy budzące niepokój, co do zarządzania przez pana komendanta polityką kadrową i finansową. Dlatego minister spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego” – wskazali przedstawiciele MSWiA.

„Rz” pisze, że szef SOP miał ponoć nierówno traktować podwładnych – dla wąskiego grona funkcjonariuszy utworzyć miał specjalne funkcje głównych koordynatorów. Otrzymywali dzięki temu pensje większe rzekomo niż np. szefowie w policji. – Tak jak „wiernych” nagradzał, tak niewygodnych „tłamsił”. (...) Zamieniał ludziom stanowiska, zabierał dodatki, przenosił w tzw. dyspozycję, nadużywał badania wariografem, żeby ludzie się bali. Wiele spraw trafiło do sądu i wiele z nich „Jawor” przegrał. Ale do lata ubiegłego r., MSWiA rozpatrywało odwołania zgodnie z decyzjami komendanta – relacjonuje w rozmowie z dziennikiem jedno ze źródeł z SOP.

Co jeszcze? Resortowi spraw wewnętrznych mogły przeszkadzać też dobre stosunki szefa SOP z obecnym prezydentem

Jest jeszcze kolejna sprawa – nieterminowe serwisowanie rządowych pojazdów i kara, jaka naliczona mogła zostać niemieckiej firmie. Chodzi o miliony złotych. – To prawda. Okazuje się, że termin na wyegzekwowanie tej kary już się przedawnił – przyznaje rozmówca redakcji. Możliwe, że był to jeden z powodów brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu.

Jeszcze jeden to dobre relacje gen. Jaworskiego z Karolem Nawrockim. MSWiA, które stoi w opozycji do głowy państwa i osób z gabinetu prezydenta, nie oceniało tego dobrze. Sam zwierzchnik sił zbrojnych miał nie wyrazić zgody na odwołanie komendanta – stąd zawieszenie, które można podjąć bez rozmowy z Nawrockim. Decyzja Nawrockiego dodatkowo potwierdzałaby jego dobre stosunki z szefem SOP.

