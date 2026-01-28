Poseł KO myślał, że nie jest już na wizji. Jego wyznanie zakłopotało dziennikarkę

Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej był gościem „Debaty Gozdyry” w Polsat News. Kiedy pierwsza część programu dobiegła końca, prowadząca pożegnała swoich gości obecnych w studiu i przeszła do zapowiedzi drugiej części programu. – A po przerwie o tym, dlaczego są tacy posłowie PiS-u, którzy chcieliby, żeby w Polsce było ICE, tak jak w Stanach Zjednoczonych – zapowiedziała Agnieszka Gozdyra.

W momencie, kiedy dziennikarka kończyła zdanie, było przez chwilę słychać szmer polityków. Mikrofony wychwyciły „ale pani jest mądra” i damski głos „naprawdę?”. Gozdyra w związku z tym zawiesiła na chwilę głos, a następnie zwróciła się do polityka KO, wymownie na niego patrząc, rzucając „przepraszam?” i prosząc, aby powtórzył to, co powiedział. – Ale pani jest mądra – powtórzył wyraźnie Witczak.

Adrian Witczak skomplementował Agnieszkę Gozdyrę. Dziennikarka zaskoczona wyznaniem

– Ale dlaczego pan teraz powiedział takie zdanie? Nie uchylam się – zareagowała Gozdyra. – Ale my się podpisujemy – próbował rozładować sytuację podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. – Przysłuchiwałem się, jak pani zadawała pytania – wyjaśnił z pełną szczerością poseł Koalicji Obywatelskiej. – Aha – skomentowała prowadząca program, a cała sytuacja wywołała śmiech gościu obecnych w studiu.

Rozbawiona Barbara Oliwiecka z Polski 2050 wskazując na gadżet zasugerowała, że Witczak myślał, że to jest „nagroda”. – Przepraszam państwa, jestem skonsternowana. Myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tej części – powiedziała Gozdyra. – Szczerze powiedziawszy myślałem, że jesteśmy poza wizją – przyznał polityk KO. – Proszę państwa, naprawdę, to jest czas na przerwę i to taką parominutową – zakończyła dziennikarka.

