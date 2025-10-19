PiS szykuje się na przyspieszone wybory? „Od tego kongresu zacznie się praca”

Pod koniec przyszłego tygodnia w Katowicach odbędzie się dwudniowa konwencja programowa PiS. Weźmie w niej udział przeszło tysiąc uczestników, zaplanowano ponad sto debat. Jak stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z polityków z władz PiS, będzie to "wydarzenie z rozmachem" i "kongres z prawdziwego zdarzenia, jakiego nie było od 6 lat". Portal twierdzi, że koszt organizacji imprezy sięgnąć może nawet 4 milionów złotych, dlatego partia musi ciąć koszty, oszczędzając między innymi na na transporcie czy noclegach, które działacze muszą załatwiać we własnym zakresie.

Jak czytamy dalej, dwa wystąpienia na konwencji planuje Jarosław Kaczyński, a politycy PiS nie ukrywają, że chcą być gotowi na wybory, które mogą się odbyć wcześniej niż w 2027 roku.

– Od tego kongresu zacznie się praca nad programem PiS na wybory - powiedział w rozmowie z WP Piotr Gliński. – Pan prezes Kaczyński na tym etapie czasu politycznego przedstawi to, co dla nas i naszych wyborców, najważniejsze. I pokaże, że jesteśmy przygotowani, bo przecież nie wiadomo, kiedy będą wybory – dodawał. A jeden z polityków PiS stwierdził wprost, że w 2023 roku takiego kongresu nie było i jego partia oddała władzę. – Trzeba wrócić więc do starych, dobrych tradycji – stwierdził.

Zaskoczenie w najnowszym sondażu

Z najnowszego badania pracowni OGB wynika, że wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na ponad 34 proc. poparcia. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem niecałych 29 proc. Dalej znalazła się Konfederacja, z poparciem na poziomie 16,4 proc., a za nią Konfederacja Korony Polskiej, na którą głosować chciało 7 proc. badanych. Wszyscy obecni koalicjanci Donalda Tuska znaleźli się pod progiem wyborczym.

Natomiast w październikowym badaniu IBRiS dla Onetu Koalicja Obywatelska zdobyła 30,5 proc. poparcia, a PiS - 27,3 proc. Trzecią pozycję zajęła Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. głosów, za nią znalazła się Lewica (7,1 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (6,1 proc.). Pod progiem znalazło się PSL, Partia Razem, a na szarym końcu Polska 2050, którą wybrało zaledwie 1,6 proc. respondentów.

Czytaj też:

Atak na biuro Platformy Obywatelskiej. Nieoficjalnie: Policja ma kilka nagrańCzytaj też:

Polska 2050 szykuje sukcesję. Co mówi Kobosko o przywództwie Hołowni?