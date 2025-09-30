Najnowszy sondaż to cios dla Hołowni. Braun ma za to powód do radości

Sytuacja na polskiej scenie politycznej jest niezwykle dynamiczna. W ostatnim czasie poparcie dla rządu Donalda Tuska maleje (choć bywają lepsze momenty), co potwierdza choćby jeden z ostatnich sondaży, który przeprowadzony został przez Centrum Badania Opinii Publicznej. Sprawdzić miał on, jak dużym poparciem cieszy się dziś Rada Ministrów. Efekt? Choć 29 procent respondentów jest zadowolonych z sytuacji, to jednak 46% „nie popiera” obecnej władzy.

Co natomiast wynika z sondażu, który Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził na zlecenie „Rzeczpospolitej”?

Sondaż parlamentarny. Konfederacja Brauna rośnie w siłę

Badanie realizowane było w dniach 26-27 września (w piątek i sobotę). Pracownia użyła metody wywiadu telefonicznego, wspomaganego komputerowo.

Co, gdyby w ubiegłą niedzielę (28 września), odbyły się wybory do Sejmu i Senatu? Koalicja Obywatelska (czyli w przeważającej większości politycy Platformy Obywatelskiej, której szefem jest premier Donald Tusk) otrzymałaby 28,7 procent głosów, co oznacza zajęcie pierwszego miejsca. Na Prawo i Sprawiedliwość postawiłoby zaś 28,1% ankietowanych – co daje partii Jarosława Kaczyńskiego miejsce drugie. Na ostatniej, trzeciej pozycji podium znalazłaby się Konfederacja Wolność i Niepodległość, której liderami są poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Zostali wybrani przez 13,4% respondentów.

Tuż za podium, na miejscu czwartym, znalazłaby się Nowa Lewica europosła Roberta Biedronia i wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Mogłaby liczyć na 7,6%. Znacznie mniej głosów, ale wciąż sporo – biorąc pod uwagę swój krótki staż na scenie politycznej – otrzymać mogłaby Konfederacja Korony Polskiej. Partia skupiona wokół jednego polityka – posła do PE Grzegorza Brauna – uplasowałaby się na piątym miejscu z wynikiem 5,7%. To pokazuje, że skrajna prawica coraz mocniej akcentuje swoją obecność w przestrzeni politycznej.

Partia Hołowni szoruje po dnie

Dalej – miejsce szóste – mamy Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1%), a także Razem (2,6%), które znalazło się na siódmej pozycji. Najmniej osób wskazało Polskę 2050 Szymona Hołowni. Mogłaby liczyć na zaledwie 1% wszystkich głosów.

W badaniu udział wzięło 1073 respondentów.

