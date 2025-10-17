Polska 2050 szykuje sukcesję. Co mówi Kobosko o przywództwie Hołowni?

Europoseł Michał Kobosko potwierdził, że w partii Polska 2050 trwają rozmowy dotyczące sukcesji przywództwa. Według niego najlepszym scenariuszem jest dalsze przewodnictwo Szymona Hołowni, głównego twórcy i twarzy ugrupowania.

Hołownia jako twarz partii

Kobosko podkreślił, że Szymon Hołownia jest fundamentem tożsamości partii i że jego rezygnacja mogłaby jedynie stanowić okazję do pokazania nowego oblicza ugrupowania. Europoseł dodał, że będzie próbował przekonać Hołownię do kontynuowania roli lidera.

– Partia go nie usuwa, decyzja należy do marszałka – zaznaczył Kobosko.

Zapytany, czy sam zamierza kandydować na szefa, przyznał, że jeszcze nie podjął decyzji, ale podkreślił swoją rolę jedynego polskiego posła w centrowo-liberalnej frakcji Parlamentu Europejskiego.

Harmonogram wyboru nowego lidera

Według Koboski, kandydaci na przewodniczącego mają czas do 9 grudnia 2025 r. na zgłoszenia i zebranie podpisów członków partii. Europoseł wspomniał również o spotkaniu w Trójmieście, podkreślając, że nie jest to kampania wyborcza.

Dodał, że ewentualna kampania odbędzie się w okresie świątecznym i będzie wymagająca dla każdego kandydata.

Kobosko przypomniał początki Polski 2050 po kampanii prezydenckiej w 2020 roku i zapowiedział nowy plan i program, które mają być wyróżnikiem partii w ramach koalicji rządowej.

Podkreślił również, że Polska 2050 nie planuje wychodzić ze współpracy rządowej – bez jej klubu rząd nie ma większości, co mogłoby prowadzić do przedterminowych wyborów.

Współpraca z PSL i prezydentem Nawrockim

Odnosząc się do sondażu OGB przywołanego przez Donalda Tuska, w którym Polska 2050 uzyskała 2,4 proc., a PSL 3,7 proc., Kobosko nie wykluczył przyszłej koalicji z PSL.

Europoseł podkreślił także rolę prezydenta Karola Nawrockiego – decyzje głowy państwa są poza kontrolą koalicjantów, ale nie mogą stanowić pretekstu do braku współpracy. Priorytetem partii na najbliższe dwa lata ma być skuteczność działania rządu.

