Hołownia odda pałeczkę Czarzastemu? Tusk o "polu na niespodzianki"

Zgodnie z treścią obowiązującej umowy koalicyjnej obecny marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, ma pełnić swoją rolę do 13 listopada 2025 roku. Po tym terminie jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, który pełni funkcję wicemarszałka.

Premiera pytano w piątek w Sejmie, czy jest przekonany, że planowana zmiana zostanie przeprowadzona bez większych turbulencji. Choć zaznaczył, że polityka obfituje w niespodzianki, stwierdził, że w przypadku decyzji Hołowni jest spokojny. Podkreślił, że „marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i, tak jak się zobowiązał w umowie, zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego”.

Tusk przyznał, że nie może przewidzieć, jak zagłosują wszyscy posłowie, ale co do liderów koalicji, 15 października panuje pełne porozumienie.

Wniosek o awanse? Polska 2050 a rola wicepremiera

Prezes rządu został również zapytany, czy Polska 2050 będzie liczyć na stanowisko wicepremiera, być może dla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Tusk nie wykluczył takiego rozwiązania i dodał, że po zmianie marszałka Sejmu koalicjanci rozpoczną rozmowy dotyczące możliwych nominacji i korekt w składzie rządu.

Hołownia już wcześniej deklarował, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a nowego wybór będzie miał miejsce 19 listopada. W rozmowie z Czarzastym omawiał szczegóły zmiany, jednak podkreślił, iż kluczowe będą warunki koalicyjne — w szczególności nominacja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera, co — jak przekonywał — zapewniłoby „równowagę w koalicji”.

Lider Polski 2050 stwierdził, że „jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem”.

Aktualnie funkcję wicepremierów sprawują: minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

