Pełczyńska-Nałęcz gotowa na przejęcie partii? Chce spotkania z Tuskiem

– Żadna koalicja nie jest dana raz na zawsze. Każda koalicja wymaga troski, pielęgnowania i współdziałania – stwierdziła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceprzewodnicząca Polski 2050 i ministra funduszy.

Jak dodała, jej utrzymanie porozumienia wymaga stałej troski i współdziałania. Zaznaczyła jednocześnie, że jej ugrupowanie jest „stuprocentowo zdeterminowane” do pracy na rzecz koalicji, ale największa odpowiedzialność spoczywa na tych partnerach, którzy mają najwięcej do powiedzenia.

Polska 2050 opuści koalicję? Pełczyńska-Nałęcz stawia warunki

Ministra przypomniała, że zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi Polska 2050 powinna mieć wicepremiera i wicemarszałka. Wyjaśniła, że część porozumień miała formę ustnej umowy podjętej przy stole – decyzja, którą potwierdzono słowami kierownictwa koalicyjnego. W wyniku tej umowy wicepremierem został Radosław Sikorski, co minister przytoczyła jako przykład realizacji wcześniejszych ustaleń.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że kilka dni temu zwróciła się do premiera Donalda Tuska z prośbą o spotkanie w sprawie dalszej realizacji umowy koalicyjnej i że z jej strony istnieje gotowość do rozmowy. Jednocześnie odrzuciła scenariusz trwałej współpracy z PiS, wskazując, że ewentualna współpraca wymagałaby „rozliczenia” dawnych nadmiernych praktyk, a nie działań mszczących się politycznie.

– Jestem w polityce dla bardzo konkretnego celu, żeby realizować wielkie wyzwania, które widzę przed Polską. Potrzebujemy odważnych zmian, żeby nie zmarnować sukcesu poprzednich trzech dekad. Jestem gotowa włożyć w to każdą pracę i każdy wysiłek – mówiła polityczka.

Szymon Hołownia rezygnuje z przywództwa. Polska 2050 pod znakiem zapytania

Pod koniec września Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, poinformował, że złożył aplikację na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jednocześnie zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o ponowne przewodnictwo w ugrupowaniu, które sam założył. Odmówił także przyjęcia stanowiska wicepremiera. Jako kandydatkę na wicepremiera Rada Krajowa ugrupowania wskazała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Ze względu na zawirowania na szczycie partii, regularnie pojawiają się pytania o jej przyszłość. Przykładowo coraz częściej mówi się o potencjalnym przejściu kilku parlamentarzystów ugrupowania do PSL, z którym jeszcze do niedawna tworzyli wspólnie Trzecią Drogę.

