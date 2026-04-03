Poseł PiS skrytykował Mateckiego. „Proszę powstrzymać się od promocji agresji”
Poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki Źródło: Newspix.pl
Jedna z publikacji posła PiS Dariusza Mateckiego nie spodobała się jego partyjnemu koledze. „Mógłby pan powstrzymać się od promocji agresji w Triduum” – ocenił Jerzy Polaczek.

2 kwietnia Matecki opublikował w serwisie X nagranie, na którym widać, jak czarnoskóry mężczyzna wyciąga z samochodu kierowcę o innej karnacji i zaczyna go bić. Według ustaleń polityka, do zdarzenia miało dojść w Anglii – nie ma na to jednak żadnego dowodu przedstawionego na filmie. Nie wiadomo również, jaki jest dokładny kontekst całego zdarzenia.

„Kolejny dzień w wielokulturowym Birmingham. Nowo przybyli inżynierowie pokazują nam, jak porywają i biją ludzi, a następnie dobijają ich, skacząc im po głowach. Jak sobie Europa radziła bez tego ubogacenia kulturowego? – skomentował nagranie poseł PiS.

Poseł PiS upomniał Dariusza Mateckiego

Publikacja nie spodobała się innemu posłowi PiS, Jerzemu Polaczkowi. Polityk nie był zadowolony, że tego typu materiał pojawił się w Wielki Czwartek, który jest częścią Triduum Paschalnego poprzedzającego Wielkanoc.

„Szanowny Panie pośle! Mógłby Pan powstrzymać się od promocji agresji w Triduum. Dziękuję za uwagę”- zwrócił się do swojego partyjnego kolegi. Matecki na tę uwagę nie odpowiedział.

Źródło: X