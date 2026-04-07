Wielkie święto dla wszystkich Polaków. KO ujawnia szczegóły

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili projekt uchwały, by rok 2027 ogłosić „Rokiem Polskiego Społeczeństwa”. W ten sposób politycy chcą „uhonorować wszystkich Polaków, którzy w różny sposób wspierali Ukrainę, od udzielania pomocy materialnej i medycznej po działania edukacyjne i psychologiczne”.

KO chce uczcić wszystkich Polaków. Szczegóły projektu

„Całe polskie społeczeństwo zasługuje na ogromny szacunek i najwyższe uznanie z uwagi na swoją historię i wspaniałe dokonania” – napisano w projekcie uchwały złożonym przez Adama Szejnfelda i innych senatorów KO.

„Szczególne uznanie Senat kieruje do tych, którzy bez rozgłosu i oczekiwania na uznanie otwierali swoje domy, dzielili się dorobkiem życia, poświęcali czas i środki materialne, organizowali pomoc logistyczną, medyczną, edukacyjną i psychologiczną, żywili i chronili, tworząc realne wsparcie dla osób dotkniętych wojną” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Propozycja KO ma jednak szerszy charakter. Senatorowie podkreślają, że „Polki i Polacy od wieków wyróżniają się przywiązaniem do wolności obywateli i niepodległości kraju”. „Obserwowaliśmy to w czasach zaborów, potem w okresie drugiej wojny światowej, a także w dekadach narzuconego nam obcego ustroju po roku 1945” – wskazano.

– Sama idea uczczenia Polaków niosących pomoc Ukraińcom jest jak najbardziej słuszna, szczególnie że dotąd takie uhonorowanie nie nastąpiło, mimo planów zgłoszenia polskiego społeczeństwa do Pokojowej Nagrody Nobla – tłumaczył senator Jan Filip Libicki. – Jednak wydaje się, że w trakcie prac w Senacie projekt wymaga uszczegółowienia, by lepiej oddawał swój główny cel – dodawał.

KO chce ogłosić w 2027 „Rok Polskiego Społeczeństwa”

W projekcie zapisano także konkretne działania w ramach obchodów. W gmachu Senatu ma powstać wystawa „Polskie Społeczeństwo z sercem na dłoni”, prezentująca „inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, samorządów, Kościoła i biznesu”. Senatorowie KO proponują też ogólnopolską konferencję poświęconą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, konkurs promujący efektywną współpracę obywatelską oraz działania edukacyjne w internecie.

– Tego typu uchwały powinny być przyjmowane przez aklamację. Pytanie, czy przy tak rozmytym temacie będzie to możliwe – zastanawiał się senator PiS Krzysztof Słoń.

Dodał, że propozycja KO wpisuje się w dyskusję o zasadach przyznawania patronatów. Do 2015 r. Sejm przyznawał trzy patronaty rocznie, potem liczba ta wzrosła stopniowo do siedmiu, a od 2023 r. – do dziewięciu. W Senacie maksymalna liczba patronów wynosi pięć. Łącznie parlament może ustanowić nawet 14 patronów w danym roku, co zdaniem części polityków i ekspertów prowadzi do „karykaturalnej inflacji” tej instytucji.

