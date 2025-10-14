Najnowszy sondaż. Koalicjanci KO ze złymi wynikami

Wirtualna Polska opublikowała wyniki najnowszego sondażu United Surveys. Wyniki wskazują na umacnianie duopolu oraz problemy obecnej koalicji rządzącej.

Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie

Koalicję Obywatelską wskazało 29,8 proc. ankietowanych, co zapewnia partii pozycję lidera. Październikowe wyniki są gorsze o 0,2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego sondażu z 26-28 września.

Tuż za KO uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 28,9 proc. respondentów. Wynik jest o 0,4 pp. lepszy niż pod koniec zeszłego miesiąca.

Na podium sondażu znalazła się Konfederacja. Jej wynik jest gorszy o,8 pp. niż we wrześniu – 13,9 proc.

Według United Surveys do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie. Czwarte miejsce zajęła Lewica z wynikiem 7,3 proc. (+0,3 pp.), a piąte Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. (+2,1 pp). Ta ostatnia zanotowała największy wzrost poparcia między sondażami.

Trzy kolejne partie nie osiągnęłyby progu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 3,9 proc. ankietowanych (-0,8 pp.), Partię Razem – 2,4 proc. (+0,2 pp.), Polskę 2050 – 1,6 proc. (-0,4 pp.).

Pozostali respondenci (6 proc.) nie wskazali żadnej partii i wybrali odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć). W poprzednim badaniu niezdecydowanych było więcej, 6,8 proc.

Podział mandatów według sondażu. Konfederacja niezastąpiona

Wirtualna Polska opublikowała również podział mandatów na podstawie wyników sondażu.

W Sejmie partii miałyby następującą liczbę mandatów.

Koalicja Obywatelska (KO) – 174 mandaty;

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 168 mandatów;

Konfederacja – 70 mandatów;

Lewica – 27 mandatów;

Konfederacja Korony Polskiej – 20 mandatów.

Zakładając, że KO i PiS nie utworzą wspólnie koalicji, to do rządzenia potrzebne będą głosy Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena jest niezbędna dla obu największych partii do utworzenia koalicji.

Sondaż partyjny przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 10-12 października 2025 r. na próbie N=1000.

