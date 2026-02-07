Wyłudziły co najmniej 2 mln zł dotacji. 3 kobiety usłyszały ponad 200 zarzutów

Olsztyńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące oszustw przy pozyskiwaniu dotacji oświatowych jeszcze w 2022 roku. Od początku zaangażowani w sprawę byli policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Olsztyn. Wyłudzenie dotacji oświatowej

Już pierwsze czynności operacyjne ujawniły mechanizm wyłudzania środków publicznych przez olsztyńskie niepubliczne placówki oświatowe. Polegało to na składaniu dokumentacji, zawierającej nieprawdziwe dane o liczbie słuchaczy uczestniczących w zajęciach w tych placówkach. Drobiazgowa praca policjantów oraz prokuratury pozwoliła ustalić szczegóły przestępczego procederu oraz jego uczestniczki.

W toku śledztwa ustalono personalia trzech kobiet: 27- i 42-latki z województwa mazowieckiego oraz 30-latki z województwa warmińsko-mazurskiego. 30-latka była dyrektorką, a pozostałe właścicielkami niepublicznych placówek oświatowych. Kobiety, chcąc wyłudzić dotacje z Urzędu Miasta w Olsztynie, podawały fałszywe dane dotyczące liczby uczniów uczęszczających na zajęcia w szkołach.

Do dokumentów wpisywały przy m.in. osoby przebywające za granicą, które zakończyły już naukę lub osoby zmarłe. Warunkiem przyznania dotacji było wskazanie, że słuchacze uczestniczyli w co najmniej połowie zajęć. W tej sprawie przesłuchano prawie 700 osób, które w zdecydowanej większości nie potwierdziły udziału w zajęciach.

Trzy kobiety zatrzymane za oszustwa. Grozi im do 8 lat więzienia

Według śledczych w ten sposób wyłudzono dotacje oświatowe na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. W środę 4 lutego policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Olsztynie na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali 27-latkę. Jej dwie starsze wspólniczki już wcześniej trafiły do prokuratury.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego trzem kobietom przedstawiono łącznie 212 zarzutów. Dotyczyły one popełnienia przestępstw oszustwa, wyłudzenia środków czy poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzuty dotyczą lat 2019-2021.

Zebrane dowody dały podstawy do przyjęcia, że kobiety uczyniły sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodów. Decyzją prokuratora 27- i 42-latka zostały objęte policyjnym dozorem w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Wszystkim trzem kobietom za samo przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

