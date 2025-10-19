Pies z lisem wpadli do studni. Zwierzęta były zziębnięte i „wtulone w siebie”

W niedzielę (19 października) mundurowi zostali zadysponowani do „nietypowego zgłoszenia” – relacjonuje zespół prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (Ziemia Łódzka). Ktoś „w niezabezpieczonej, nieużytkowanej studni o głębokości ok. 5 metrów” zobaczył uwięzione zwierzęta.

Pies i lis leżeli „wtuleni w siebie”. Czworonogi były wychłodzone. Na szczęście na dnie studni nie było wody, co – jak podejrzewają pożarnicy – mogło uratować im życie.

Ziemia Łódzka. Szczęśliwe zakończenie „n ietypowej interwencji strażaków w Barwinku”



Po przybyciu na miejsce strażacy rzucili okiem na zwierzęta, studnię i od razu wiedzieli, jakie działania podjąć, by je stamtąd wydobyć. „Za pomocą wiklinowego kosza opuszczonego na linie przeprowadzono ewakuację zwierząt. Pies wskoczył do kosza sam i został bezpiecznie wyciągnięty. Lis, bardziej ostrożny, wskoczył dopiero po wlaniu do studni odrobiny wody — dopiero wtedy udało się go uratować” – czytamy w poście na Facebooku.

Ani jeden, ani drugi czworonóg nie został ranny. Pupil przekazany został właścicielowi, natomiast lis, po chwili odpoczynku, wrócił do swojego naturalnego środowiska – lasu.

Służby skontaktowały się też z właścicielem studni, by ten zabezpieczył ją. Dzięki temu być może uda się w przyszłości zapobiec wypadkom, a być może także tragediom.

Strażak o zwierzętach. „Wyglądały, jakby się wspierały”

Pies współpracował z lisem i vice versa, by wyjść cało z trudnego położenia. Starszy aspirant Michał Bugaj, dowódca akcji, przyznał, cytowany przez KP PSP Radomsko, że ssaki „nie były wobec siebie agresywne”. – Wyglądały, jakby się wspierały w trudnej sytuacji – ocenił.

Film z akcji jest do obejrzenia pod tym linkiem.

