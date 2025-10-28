Paraliż na granicy niemiecko-polskiej. Zamknięto jedno z przejść

Most, który łączy Zgorzelec z miastem powiatowym Görlitz (kraj związkowy Saksonia), został w poniedziałek (27 października) tymczasowo zamknięty – poinformował wydział infrastruktury. Nieczynny pozostanie do 14 listopada (czyli przez ponad dwa tygodnie).

Sęk w tym, że – jak wynika z danych UM – aż 30 procent mieszkańców Zgorzelca zatrudnionych jest nie w ojczyźnie, ale właśnie u pracodawców z Niemiec.

Zamknięto przejście Zgorzelec-Görlitz. Media piszą o „paraliżu granicy”

Dziennik „Fakt” pisze o „paraliżu” na „granicy” niemiecko-polskiej w Dolnym Śląsku. Most musiał zostać jednak tymczasowo zamknięty ze względu na potrzebę przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych. Urzędnicy wskazują potrzebę poprawę stanu technicznego konstrukcji, a przy podejmowaniu decyzji kierowali się m.in. dobrem i bezpieczeństwem ludzi, którzy korzystają z przejścia granicznego.

UM przekazał, że prace ruszą w połowie listopada, ale możliwe, że cały proces być może uda się sfinalizować wcześniej, co oznacza szybsze ponowne otwarcie mostu. Wydział infrastruktury zapewnia, że „dołoży wszelkich starań”, by tak się stało.

Władze Zgorzelca sugerują mieszkańcom, by korzystali z innych przejść granicznych – na przykład w Jędrzychowicach czy Radomierzycach. To jednak nadwyżka kilometrów dla kierowców, a także ryzyko pojawienia się większych utrudnień w ruchu drogowym.

Z polsko-niemieckiego przejścia granicznego korzysta codziennie 10 tys. Polaków

Poza tym lokalna społeczność musi pogodzić się z brakiem dostępu do komunikacji miejskiej na odcinku między Zgorzelcem a Görlitz. Autobusy nie kursują już do miejscowości – kończą trasę na wcześniejszych przystankach po stronie niemieckiej.

To ogromne utrudnienie, bo – jak wynika z oficjalnych statystyk miasta – aż 30% mieszkańców Zgorzelca zatrudnionych jest u zagranicznych pracodawców – przejście było najłatwiejszym sposobem, by dotrzeć do zakładu. Przez most każdego dnia przechodziło lub przejeżdżało 10 tysięcy osób. Wśród nich są też m.in. uczniowie czy studenci.

