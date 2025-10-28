Internet obiegło niepokojące zdjęcie. Wataha wilków grasuje po Opolu?

Z fotografią krążącą po internecie pracownicy Nadleśnictwa Opole i Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zapoznali si, bo co i rusz otrzymywali pytania od mieszkańców stolicy Opolszczyzny. Czy jest ona prawdziwa i powinni obawiać się tych dzikich i potencjalnie (jak wielu z nas mylnie sądzi) „niebezpiecznych” zwierząt?

Przedstawiciele ZOPK-u zapewniają, że sytuacja przedstawiona na obrazku „jest skrajnie mało prawdopodobna”. Zwrócili też uwagę na rozmiar wilków. „Są zdecydowanie zbyt duże w stosunku do otoczenia. No ale przecież nie mogły być mniejsze, bo nie byłyby takie straszne” – wskazują w poście na Facebooku.

Jest to więc zwykły fake news (fałszywa informacja). – Wilki były sztuczne, nie chciałem nikomu przysporzyć stresów – przyznał zaś wkrótce autor grafiki, cytowany przez dziennik „Gazeta Wyborcza”.

Wilki nie powinny wywoływać u ludzi negatywnych odczuć. „Są tu od ponad dekady, nie ma się czego bać”

ZOPK przeanalizował obraz dogłębnie – eksperci stwierdzili, że najprawdopodobniej został on wygenerowany przez artificial intelligence (AI). „Naszym zdaniem jest to fejk wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nie jest to pierwszy raz, kiedy podobne manipulacje rozchodzą się pocztą pantoflową po lokalnych społecznościach. (...) Wygenerowanie analogicznego zdjęcia ze słoniem, dinozaurem czy niedźwiedziem w tym samym miejscu zajmie parę sekund za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji” – tłumaczą pracownicy LP.

Jak wskazują leśnicy, mieszkańcy Opolszczyzny nie powinni bać się wilków. Jeśli już mają się czymś niepokoić, to prędzej „wałęsającymi się wiejskimi psami”. „Nie znaczy to, że w lasach w Stobrawskim Parku Krajobrazowym wilków nie ma. Są od ponad dekady i nie ma się czego bać” – podkreślają.

