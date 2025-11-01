Gorszące incydenty w Halloween. Dzieci z Wielkopolski dały popalić mieszkańcom

W piątek 31 października wieczorem dzieci w całej Polsce wyruszyły na poszukiwanie cukierków. W ramach zapożyczonej z USA halloweenowej tradycji, pukały w przebraniach do drzwi i powtarzały hasło: „cukierek albo psikus”. W kilku przypadkach w Wielkopolsce owe „psikusy” okazały się jednak mocno przesadzone.

Zacharzew. Przykry incydent w Halloween

Mieszkanka Zacharzewa za pośrednictwem mediów społecznościowych poskarżyła się na chuligański wybryk nastolatków. „Kochane dzieci, młodzież i rodzice – gdzie jest granica między Waszą zabawą a moim brakiem uczestniczenia w niej” – pytała.

„Obrzuciliście mnie kamykami, wrzuciliście śmieci do skrzynki na listy, a płot wygląda jak po wojnie. I to wszystko dlatego, że nie otrzymaliście cukierków. Czy na tym powinna polegać zabawa?” – pytała kobieta.

Podkreślała, że wszystko nagrały kamery monitoringu. „Z czystej przyzwoitości nie opublikuję wizerunków tych dziewczyn i chłopca z kamery, ale zapraszam wraz z rodzicami do uprzątnięcia tego, co zrobiliście” – pisała.

Halloweenowe incydenty w Ostrowie Wielkopolskim

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego donosili w sieci także o innych incydentach. „Poziom wychowania, jaki wykazali dziś ostrowscy gówniarze w maskach, osiągnął szczyt patologicznego wychowania! Grupa chłopaków obrzuciła jajkami klatkę schodową przy ul. Komuny Paryskiej, dobijali się do mieszkań starszych osób, a gdy nikt nie otworzył – uciekli” – opisywał jeden z internautów, cytowany przez portal RMF24.

Policja nie potwierdziła jednak, by ktokolwiek złożył zawiadomienie.

