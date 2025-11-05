Nietypowy pasażer w pociągu. Podróżni przecierali oczy ze zdumienia

Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek. Pasażerowie pociągu byli zaskoczeni widokiem, jaki ujrzeli w jednym z wagonów.

Owca w pociągu

O sprawie poinformował portal Wadowice24.pl. Jedna z pasażerek pociągu Pendolino jadącego z Krakowa do Warszawy zabrała ze sobą zwierzę. Nie był to jednak pies czy kot. W wagonie znalazła się owca. Zainteresowanie wzbudził też niecodzienny ubiór zwierzęcia – miało ono na sobie pieluchę.

Nagranie pasażera Pendolino w mediach społecznościowych opublikował poseł PiS Mariusz Krystian. Film później przekazywany był dalej przez internautów.

Owcy, którą kobieta zabrała w podróż, założono pampersa. Zwierzę podczas podróży spacerowało po wagonie pomiędzy pasażerami. Poseł Mariusz Krystian rozmawiał na temat wydarzenia z Wadowice24.pl.

– Jadę Pendolino Kraków-Warszawa, a tutaj jakaś kobieta jedzie z owcą, żywą, ubraną w pampersa – powiedział, nie kryjąc swojego zdziwienia. Według polityka „ludzie przeginają z tymi zwierzętami w pociągach”.

Owca w pociągu. Stres dla zwierzęcia

Przejazd pociągiem z nietypowym współpasażerem zachęcił posła do konsultacji ze specjalistą od zwierząt gospodarskich. Dowiedział się od niego, że podróż Pendolino może przysporzyć owcy stresu oraz cierpienia. Spokój zwierzęcia podczas podróży może być pozorny.

Wątpliwości wzbudza legalność przewozu owcy w pociągu. Regulamin mówi o przewożeniu psów oraz „małych zwierząt domowych”. Te ostatnie przewozić można w transporterze. Regulamin PKP Intercity precyzuje, że „za zwierzęta domowe uznajemy zwierzęta, które tradycyjnie przebywają z człowiekiem w jego domu i są utrzymywane w charakterze jego towarzysza, na przykład psy, koty, króliki domowe, gryzonie, kanarki, ryby, żółwie”. W kolejnej notce widnieje: „Zwierząt gospodarskich na przykład drobiu, trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz nie zaliczamy do zwierząt domowych i nie można ich przewozić w naszych pociągach”.

