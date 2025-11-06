Zakończono poszukiwania Martyny i Jakuba. Finał sprawy zaskakuje

16-letnią Martyną po raz ostatni widziano w piątek 31 października w szkole przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Bydgoszczy. Po zakończeniu zajęć o 15:30 opuściła budynek i zniknęła. Do domu nie wróciła, nie kontaktowała się z bliskimi, którzy zawiadomili policję o jej zaginięciu.

Zaginięcie 16-letniej Martyny

Do sieci trafiły informacje o poszukiwaniach nastolatki, a policja apelowała o pomoc w gromadzeniu informacji na temat możliwego miejsca pobytu Martyny. Poszukiwania prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie.

W ten sam piątek zaginął również 22-letni Jakub z Chmielna na Kaszubach. Wyszedł z domu i nie kontaktował się z nikim z rodziny. Policjanci z Kartuz ustalili w końcu, że 22-latek uciekł razem z 16-latką.

Zniknięcie 22-letniego Jakuba

Kamery monitoringu zauważył parę w Kartuzach podczas wypłaty gotówki z bankomatu. Telefon 22-latka logował się też w Bydgoszczy, więc łatwo ustalono, że to on pojechał po młodszą dziewczynę.

W trakcie śledztwa okazało się, że para od pewnego czasu była w związku. 3 października Jakub ogłosił w mediach społecznościowych swoje zaręczyny. „Oświadczyłem się dziewczynie i powiedziała oczywiście, że tak. Kocham cię bardzo bardzo mega mega mocno misiuuu. Cieszę się, że ciebie mam” – pisał na Instagramie 22-latek.

Zmianami w życiu chwalił się także na Facebooku. „Nie mogę doczekać się aż zamieszkam u ciebie kochanie” – informował znajomych w jednym z wpisów, sugerując przeprowadzkę do swojej dziewczyny.

Policja odnalazła zaginioną parę

Policjantom nie było do śmiechu i swoje poszukiwania prowadzili w pośpiechu. Nie byli pewni intencji mężczyzny, który zostawił w domu list pożegnalny. Ostatecznie jednak udało się odnaleźć zakochanych całych i zdrowych. Znajdowali się w Chmielnie, rodzinnym mieście 22-latka.

O szczęśliwym finale poszukiwań poinformowała dziennikarzy „Faktu” nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. — Poszukiwania zostały zakończone. 16-latka została przekazana pod opiekę rodzicom – oznajmiła.

