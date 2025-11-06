13-latek pobity w centrum Zakopanego. Ojciec chłopca oburzony biernością świadków

O pobiciu, do którego miało dojść w ubiegłą niedzielę, „Tygodnik Podhalański” informował w środę 5 listopada. Scena przemocy rozegrała się w Miejskim Parku w Zakopanem, w okolicy, którą szczególnie upodobała sobie miejscowa młodzież. Podkreśla się, że w tej sytuacji 13-latka bił dorosły mężczyzna.

Zakopane. Dorosły pobił 13-latka

Ojciec poszkodowanego chłopaka informował, że jego syn został kilkukrotnie uderzony w twarz. – Praktycznie nikt nie zareagował. Sprawa została zgłoszona na policję. Bardzo proszę o kontakt z policją świadków tego zdarzenia – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Otrzymanie zgłoszenia w tej sprawie potwierdziła zakopiańska policja. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Policjanci zabezpieczyli już nagrania z kamer monitoringu, ale może to nie wystarczyć do zidentyfikowania sprawcy. Jak zwracał uwagę „Tygodnik Podhalański”, w rejonie parku część kamer z miejskiego systemu nie działa.

W związku z czynnościami funkcjonariuszy pojawił się apel do świadków zdarzenia. Proszeni są oni o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem, jeżeli tylko mają informacje, które mogą pomóc zidentyfikować agresywnego mężczyznę.

