Wędkarz pobił rekord o ponad 10 kg. Gigantycznego sumika złowił z pomostu

Robert Bailey złowił ważącego 24,3 kilograma sumika błękitnego z pomostu przyjaciela, Dwayne’a „Doodle” Peppersa. Obaj wędkują regularnie na rozległym, 22-tysięcznohektarowym zbiorniku na granicy Georgii i Karoliny Południowej.

Do rekordowego połowu doszło 24 października rano. Wędkarze przygotowali na ten dzień mocne zestawy. – Używaliśmy mocnych wędzisk i kołowrotków castingowych, z żyłką 14-kilogramową i hakami – opowiada Bailey, cytowany przez portal wired2fish.com. Jako przynętę stosowali świeże części śledzia, kupione w lokalnym sklepie.

Zaledwie kilka minut po zarzuceniu zestawów Bailey miał branie. Ryba szybko odpłynęła, odwijając żyłkę i kilkakrotnie odjeżdżając spod pomostu. – Ta ryba podczas kilku odpłynięć zabrała około połowę mojej żyłki. Prawdopodobnie wyciągnęła ponad 180 metrów żyłki. Walka była brutalna. Trwała co najmniej 30 minut – relacjonuje wędkarz.

Hol przebiegał w sąsiedztwie zatopionych przeszkód, jednak żyłka nie uległa uszkodzeniu. Doodle początkowo podejrzewał, że Bailey zmaga się z żółwiem, lecz długie, szybkie odjazdy wskazywały na dużego suma.

Łowienie sumów to jego pasja. Teraz pobił 20-letni rekord

Po kilku próbach ryba została sprowadzona do pomostu. – Doddle chwycił podbierak i mieliśmy trochę problemów, żeby wprowadzić rybę głową do środka – mówi Bailey. Po wyciągnięciu okazu obaj byli zaskoczeni jego rozmiarem. – Kiedy położyliśmy ją na pomoście, obaj zatrzymaliśmy się i po prostu patrzyliśmy na rybę, zdumieni jej rozmiarem- wspomina.

Po konsultacji z lokalnymi mieszkańcami wędkarze przewieźli rybę do ośrodka Departamentu ds. Zasobów Naturalnych Georgii w Clarkesville, gdzie dokonano oficjalnych pomiarów. Suma uznano za nowy rekord jeziora Hartwell – wynik o ponad 10 kilogramów przewyższył poprzedni rekord z 2003 roku.

Bailey podkreśla, że łowienie sumów to dla niego tradycja rodzinna. – Łowię całe życie, głównie na Hartwell z tatą i dziadkiem. Nie ma wiele rzeczy lepszych niż łowienie sumów z rodziną i przyjaciółmi – stwierdził, chwilę po uzyskaniu rekordu.

