Chciał złowić suma, za haczyk chwycił „krokodyl z głębin”. Gigantyczny okaz

Paweł Kabat to dobrze znany „w środowisku” wędkarz. Ma na koncie liczne osiągnięcia.

Jest ekspertem w łowieniu sumów metodą wertykalną. Prowadzi zresztą szkolenia w tym zakresie.

Pasjonat wolne chwile spędza głównie nad krakowskim odcinkiem Wisły lub nad zalewem Czorsztyńskim (Małopolska). W niedzielę (2 listopada) opublikował krótki materiał wideo na Instagramie, podczas którego opowiedział o swojej niedawnej przygodzie. Chociaż od dawna marzy mu się trzymetrowy sum, to jednak zamiast Silurus glanis wyciągnął z wody trofealnych rozmiarów szczupaka pospolitego (Esox lucius).

Nieprawdopodobny wyczyn wędkarza

– Dzisiaj 21. dzień łowienia trzymetrowego suma – w taki sposób rozpoczyna się film Kabata. Następnie na nagraniu prezentuje ekran echosondy (to specjalistycznie urządzenie, które umożliwia dokonanie pomiaru głębokości wody, a także ustalenia odległości od lustra ciał stałych, które się w niej znajdują – m.in. ryb).



Pasjonat liczył na gigantycznego S. glanis (życiowy rekord wędkarza to sum o długości 250 centymetrów, podjęty z rzeki Ebro w Hiszpanii). Zamiast tego jednak jego oczom ukazał się ogromny E. lucius. „Piękny szczupak” – komentował na bieżąco.

Po chwili krzyknął radośnie: „Podbiera!”.

„Szczupak życia”

Szczupak trafił wkrótce na pokład bellyboata (to niewielkie pływadełko wędkarskie, napędzane siłą mięśni nóg). Wędkarz zmierzył go i wszystko stało się jasne – był to blisko 114-centymetrowy okaz. „Kiedy planujesz złowić suma, a z głębin podpływa krokodyl” – skwitował. Ekspert przyznał, że jest to zdecydowanie jego „szczupak życia”. Ryba trofealnych rozmiarów z powrotem trafiła następnie do wody.

Weekendowe wędkowanie było udane. „Spędziliśmy cudowny dzień nad wodą” – tak autor filmu podsumował wyprawę na swoim profilu IG. Zapowiedział też, że nie zamierza poddać się ws. challenge'u – chce złowić trzymetrowego suma. Obecny rekord świata w tej kategorii należy do dwóch Polaków z Polskiej Akademii Wędkarskiej.

