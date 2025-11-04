Wędkarski wyczyn ojca i córki. Schwytali dwie ogromne ryby

Kim Fundingsland i Kelly Fundingsland wypłynęli powędkować na jezioro Audubon w Dakocie Północnej. Senior łowił w tym miejscu od wielu lat. Tylko w 2025 roku wypływał na wody zbiornika ponad 60 razy.

Ojciec i córka na rybach. Złowili gigantyczne okazy

Kelly w rozmowie z portalem Wired2FIsh mówiła, że w Audubon Lake znaleźć można szeroką gamę gatunków ryb. Podkreślała jednocześnie, że razem z ojcem najbardziej lubią rybę, nazywaną przez miejscowych „tiger muskie”. To krzyżówka dwóch odmian szczupaka, która potrafi osiągać naprawdę imponujące rozmiary.

Ojciec z córką przyznali, że 20 września natrafili na idealne miejsce do połowu swoich ulubionych ryb i od tamtego czasu nie narzekają, że „ryba nie bierze”. tak wielkich okazów jak podczas ostatniej wspólnej wyprawy jeszcze jednak nie złowili. Zwłaszcza, że w opisywanej tutaj sytuacji poszczęściło się i ojcu i córce.

73-letni Kim relacjonował dokładnie, jak pierwsza z ryb skakała wzdłuż ich łodzi, ochlapując obie osoby na pokładzie. – Moja córka przygotowała sieć i wykonała dobrą robotę, ponieważ jest bardzo doświadczonym wędkarzem. Ryba ważyła blisko 115 centymetrów, co jest bliskie stanowego rekordu.

Idealny dzień na rybach

Kelly również chciała złapać swoją wielką rybę, jednak tego dnia głównie jej ojciec miał szczęście. W końcu odpłynęli w inne miejsce, około kilometra dalej. Tam pod powierzchnią wody znów pojawił się osobnik z tygrysimi prążkami na łuskach. Tym razem to ojciec operował siecią, a ryba okazała się nieznacznie mniejsza od poprzedniej – mierzyła prawie 110 cm.

– Przybiliśmy wiele piątek – mówił Kim. – To był po prostu niesamowity dzień. Nie da się sprawić, by był jeszcze lepszy, więc po 14:30 zaczęliśmy płynąć z powrotem do brzegu – opowiadał.

