Skandaliczne zachowanie wędkarza. Konieczna była interwencja służb

Straż rybacka ze Szczecina udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, które zbulwersowało nie tylko wędkarzy. Na drastycznym filmie widać, jak mężczyzna uderza żywą rybą o beton. Materiał wywołał wiele komentarzy i na szczęście także reakcję odpowiednich służb.

Szczecin. Mężczyzna uderzał rybą o beton

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie Artur Przybylski podkreślał w rozmowie z portalem tvn24.pl, że to inni wędkarze wykonali telefon, by zgłosić zachowanie mężczyzny. Strażnicy poświęcili godzinę na obejrzenie materiału z kamer monitoringu, po czym powiadomili policję.

– Funkcjonariusze policji potwierdzili dane osobowe tego mężczyzny i przekazali sprawę nam – relacjonował dalej Przybylski. Co ciekawe, wędkarz był już znany urzędnikom Państwowej Straży Rybackiej.

Szczecin. Mandat za wykroczenia przy wędkowaniu

Mężczyzna oskarżony został o wykroczenie, polegające na łowieniu ryb niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym miejscu, czyli w obwodzie rybackim rzeki Odra nr 5. Chodziło o „zabieranie ryb podhaczonych poza obrębem głowy wyznaczonym przez pokrywy skrzelowe”. Ryby wyciągnięte z wody za ogon, grzbiet lub brzuch muszą zostać wypuszczone z powrotem do wody.

– Nałożyliśmy najwyższy możliwy mandat w wysokości 500 złotych za złamanie tych przepisów – podkreślał komendant wojewódzki. Zaznaczał jednak, że mężczyzna nie został ukarany za uderzanie rybą o ziemię. Jak tłumaczył, nie wyczerpuje to znamion przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w przypadku wędkarzy.

