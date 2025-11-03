15-latek pobił wędkarski rekord Afryki. Złowił prawdziwego olbrzyma

Do niesamowitego połowu doszło podczas zawodów wędkarskich dla nastolatków. Udział w nich brało 18 osób. Wyłowiona przez Owena Linekera ryba z gatunku Chrysoblephus gibbiceps, znana także jako Miss Lucy, ważyła imponujące 5,9 kilograma, czyli o kilogram więcej, niż dotychczasowy rekord.

Piętnastolatek łowił z łodzi zakotwiczonej na głębokości około 40 metrów. W roli przynęty posłużyła mu mrożona głowa kałamarnicy, a połów wspierał doświadczony skipper Warren Rauchman. – To było jedno z najlepszych wędkarskich doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłem – wspomina Owen w rozmowie z „Knysna-Plett Herald”.

Nastolatek z Plettenberg Bay pobił rekord Afryki. Tak wspomina walkę z rybą

Moment ataku ryby chłopiec zapamięta na długo. – Od momentu, gdy uderzyła, wiedziałem, że to duża sztuka, ale i tak byłem w szoku, gdy zobaczyłem, jak ogromna jest – relacjonuje. Walka trwała dziesięć minut i wymagała precyzji oraz siły. – Po prostu trzymałem mocno żyłkę, żeby nie zanurkowała z powrotem w rafę – zdradził. – To była trudna walka, ale zachowałem koncentrację i ufałem swojemu procesowi holowania – dodał.

Do złowienia rekordowej ryby Owen użył specjalnej plecionki. Jak tłumaczy, nie bez powodu. – Plecionka jest idealna do głębokiej wody, bo się nie rozciąga i przecina prąd – tłumaczy młody rekordzista.

Teraz nastolatek ma kolejne plany. Chce dołączyć do reprezentacji kraju

Imponujący połów został zważony na skalibrowanej wadze w lokalnym klubie i po pięciu miesiącach potwierdzony jako rekord narodowy i afrykański. Ryba, niestety, nie mogła zostać wypuszczona ze względu na procedury weryfikacyjne.

Owen, który łowi od najmłodszych lat, nie kryje satysfakcji ze swojego osiągniecia. – Używajcie małych haczyków – radzi innym młodym wędkarzom. Teraz marzy o dołączeniu do reprezentacji RPA i startach na międzynarodowych zawodach.

