Takich ryb jeszcze nie widział. Wędkarz mówi wprost: To dzięki suszy

Utrzymująca się od wielu tygodni susza znacznie obniżyła poziom wody w jeziorze Delta w pobliżu miasta Rome w stanie Nowy Jork. Zbiornik, który zwykle zajmuje około 970 hektarów, znacznie się skurczył. O ile dla większości jest to dość duży kłopot, to są i tacy, którzy na tym korzystają. Dla 39-letniego Paula Koora, lokalnego wędkarza i pasjonata łowienia drapieżników, niski stan wody okazał się wręcz zbawienny.

– Łowię na jeziorze Delta i w Kanale Erie cały czas, dziesiątki razy w miesiącu – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami wędkarz. – Ostatnio Delta jest niesamowita, bo przez suszę ryby zgromadziły się w płytszych partiach – opowiedział.

Zaledwie w ciągu kilku dni września Koor złowił łącznie 32 szczupaki o długości od 66 do 99 centymetrów. Największe ważyły ponad 6 kilogramów. – Zdarzyło mi się też stracić kilka ogromnych ryb. Jedna miała ponad metr długości – opowiada.

Wędkarz łowi szczupaka za szczupakiem. Wszystko dzięki suszy

Wędkarz używa specjalnych, dwumetrowych wędek spinningowych. – Na te same przynęty łowię też sandacze, okonie i bassy. Wszystkie wypuszczam. Są zbyt cenne dla jeziora, żeby je zabierać – podkreśla. – Uwielbiam ten moment, kiedy duży szczupak odpływa i uderza ogonem w taflę. To jak podziękowanie – stwierdza.

Wędkarz zauważa jednak, że poziom wody w jeziorze jest niższy niż kiedykolwiek. Miejscami opadła ona o ponad trzy metry. Górne partie jeziora mają tylko kilkadziesiąt centymetrów głębokości. – Pływam prawie wyłącznie na silniku elektrycznym, żeby nie uszkodzić śruby. Kajakiem byłoby łatwiej, ale wyciągnięcie dużego szczupaka z kajaka to ryzyko – śmieje się.

Mimo trudnych warunków Koor widzi w obecnej sytuacji także pozytywne skutki. – To coś jak naturalne czyszczenie zbiornika. Kiedy woda opadnie, dno się odnawia, a roślinność odrasta. To może dobrze wpłynąć na jezioro – ocenia wędkarz.

