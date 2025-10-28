Emeryt złowił gigantyczną rybę. Rekord sprzed 30 lat pobity

29 września 72-letni George Bruggeman wybrał się z synem nad jezioro Kiser w hrabstwie Champaign w stanie Ohio. Zabrali swoją łódź i zwodowali ją z publicznej rampy w parku nad akwenem.

– Na jeziorze nie wolno używać silników, więc po prostu zaczęliśmy wiosłować do kilku miejsc, w których przez 30 lat łowiłem ryby – wspominał Bruggeman w rozmowie z portalem Wired2fish. – Wyrzuciliśmy kilka zanęt i zaczęliśmy łowić ryby w wodzie o głębokości około 2,5 metra – opowiadał wędkarz.

Już po krótkim czasie złowili kilka bassów niebieskich i okoni żółtych, a następnie ciężkiego karpia o długości około 84 centymetrów. Wszystkie ryby wypuścili.

Niepozorne branie, które przeszło do historii

Zbierali się już do domu, kiedy coś złapało się na haczyk. – Wędka podskoczyła, a ja ją chwyciłem i zaciąłem – relacjonował 72-latek.

Początkowo myśleli z synem, że to kolejny ciężki karp. Jednak gdy ryba przepłynęła blisko łodzi, zaczęli podejrzewać, że może to być duży sum – tak silny, że Bruggeman nie był w stanie go podnieść z wody. Zdecydowali się więc odczepić kotwicę i pozwolić rybie ciągnąć łódź po tafli wody. Walka trwała co najmniej 20 minut.

–W końcu się zmęczyła i podpłynęła do naszej łodzi. Zobaczyłem, że to skalnik prążkowany – wspomina George. Po chwili ryba znów odpłynęła, a Bruggeman powiedział synowi, żeby wyjął mały składany podbierak.

Okazało się jednak, że siatka była zbyt mała, by pomieścić całego skalnika – zmieściła się w niej jedynie jego głowa. Mimo to ojcu i synowi udało się wciągnąć rybę na pokład. Wędkarz wyznał, że przez chwilę po prostu patrzyli na nią w milczeniu, oszołomieni jej rozmiarem.

Nowy rekord Ohio. Złowili 17-kilogramowego okonia

Po wstępnym zmierzeniu długości okazu syn sięgnął po telefon, by sprawdzić obowiązujący rekord stanu Ohio w połowie skalnika.

Bruggemanowie podejrzewali, że mogli właśnie złowić rybę, która zapisze się w historii stanu Ohio. Mieli rację – po dokonaniu oficjalnych pomiarów okazało się, że długość ryby wyniosła 106,2 centymetrów, a obwód – 69,5 centymetrów. Jej waga – 16,95 kilogramów – przewyższyła poprzedni rekord ustanowiony w 1993 roku przez Marka Chuifo, który złowił skalnika ważącego 16.78 kilogramów.

